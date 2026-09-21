La presidenta Delcy Rodríguez se reunió con la directora gerente del FMI en Nueva York



Rodríguez y Kristalina Georgieva retomaron las conversaciones iniciadas en el acercamiento técnico celebrado en Caracas

Texto: Alba Ciudad (Jorge PInillos) / Medios Nacionales/ Fotos: Prensa Presidencial

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este lunes un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la ciudad estadounidense de Nueva York.

Delcy Rodríguez se reúne con Kristalina Georgieva, directora del FMI, en Nueva York

El intercambio, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), se llevó a cabo al margen del 81.° período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se realizará del 22 al 26 de septiembre y el 28 de septiembre.

Esta reunión de alto nivel tuvo como principal objetivo retomar las conversaciones iniciadas en el acercamiento técnico realizado previamente en Caracas, donde se establecieron las bases para un diálogo más fluido sobre la arquitectura financiera internacional.

Rodríguez y Georgieva, con sus respectivas delegaciones, hicieron un balance de los avances en la estabilización económica del país, contrastando los retos macroeconómicos actuales con las recomendaciones técnicas discutidas en su último encuentro.

Acompañaron a la mandataria el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, entre otras autoridades.

Intercambio con organismos multilaterales

En abril pasado, la jefa de Estado anunció la recuperación formal de la representación venezolana ante el FMI, siendo considerado un avance significativo para la política exterior y las finanzas del país. Según reportes, en julio Venezuela ya había sido autorizada a acceder a unos 346 millones de dólares de sus reservas en el organismo.

Rodríguez también aclaró que no está previsto ningún programa de endeudamiento con el organismo multilateral, y detalló en su momento que la decisión restableció los derechos de Venezuela dentro del fondo y el acceso a recursos financieros que permanecían bloqueados.

Previamente, la mandataria se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el fin de revisar y fortalecer los mecanismos de cooperación técnica, financiera y multilateral entre Venezuela y el organismo internacional.

La agenda más amplia

En el marco de este período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, la delegación de Venezuela desarrollará una agenda centrada en la diplomacia bolivariana de paz, la defensa de la soberanía y la consolidación del multilateralismo.

De acuerdo con las proyecciones presentadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Venezuela estima un crecimiento cercano al 7,4% del Producto Interno Bruto (PIB) para este período, impulsado por una sólida expansión del sector no petrolero superior al 6,9%.

La relación entre el Gobierno bolivariano y el Sistema de Naciones Unidas ha evolucionado desde la atención coyuntural de emergencias hacia un modelo de cooperación estratégica a gran escala. Este engranaje está enfocado en tres pilares fundamentales: el desarrollo sostenible, la transferencia tecnológica y el blindaje del sistema de protección social del pueblo venezolano.

Esta sinergia se consolidó tras la respuesta institucional y técnica ante la reciente contingencia sísmica registrada en el país. A través del despliegue científico y logístico coordinado entre las autoridades nacionales y el equipo del coordinador residente de la ONU, Gianluca Rampolla, se estructuraron líneas maestras de recuperación habitacional para las comunidades afectadas.