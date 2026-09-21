Jefa de Estado venezolana se reunió en Nueva York con el presidente del Banco Mundial

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En el marco de la Asamblea General de la ONU, la jefa de Estado sostuvo encuentros con el Banco Mundial, el BID y el FMI en una misma jornada

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales/ Fotos: Prensa Presidencial.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este lunes un encuentro en Nueva York con el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga, al margen de la Asamblea General de la ONU.

Delcy Rodríguez se reúne con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga
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La reunión se centró en explorar nuevas vías de cooperación técnica y financiera, bajo la nueva visión estratégica que el Banco Mundial ha impulsado durante la gestión de Banga. Según la nota de prensa de la Presidencia, ambos coincidieron en que la cita fue “un paso positivo hacia el restablecimiento de una relación de trabajo próspera y constructiva”.

Una agenda económica intensa

La jornada de trabajo en Estados Unidos también incluyó reuniones con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Con el FMI, el encuentro dio continuidad a la reanudación de relaciones anunciada en abril, cuando el organismo restableció el contacto con Venezuela tras reconocer la representación del gobierno de Rodríguez.

En el caso del Banco Mundial, la reunión se enmarca en los esfuerzos por normalizar las relaciones con el sistema financiero internacional y fomentar la cooperación multilateral para apoyar la economía nacional.

Quién acompañó a la mandataria

La jefa de Estado estuvo acompañada por el canciller Félix Plasencia, el viceministro para Europa y Norteamérica de la Cancillería, Oliver Blanco, miembros del Ejecutivo Nacional y representantes de la misión permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas.

Delcy Rodríguez y el secretario general de la ONU se reunieron este lunes

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