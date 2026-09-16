Cuatro teloneros se marchan de la gira de Ed Sheeran tras el veto a Macklemore por apoyar a Palestina

La gira de Ed Sheeran en Estados Unidos se ha convertido en un auténtico polvorín tras desatarse una cadena de renuncias entre los artistas que formaban parte de su cartel. El detonante estalló después de que los promotores del evento decidieran vetar y apartar definitivamente de los conciertos al rapero Macklemore, luego de que, en sus actuaciones en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se mostrara en solidaridad con el pueblo palestino rechazando el genocidio sufrido por ellos, e interpretara la canción Hind’s Hall, un tema crítico con los ataques de Israel en Gaza.

Texto: Agencias

La salida de Macklemore ocurrió luego de que Robert Kraft, empresario pro-israelí propietario del equipo New England Patriots de la NFL (National Football League), advirtió a Ed Sheeran que se le prohibiría tocar en el Gillette Stadium si mantenía al rapero en el cartel. Kraft también se habría puesto en contacto con otros dueños de estadios para boicotear al rapero.

La respuesta del resto de teloneros no se ha hecho esperar: Finneas, la banda folk irlandesa Beoga, el grupo danés Lukas Graham y Aaron Rowe anunciaron en bloque a través de sus redes que abandonaban la gira en solidaridad con su compañero.

Este plante conjunto deja un vacío mayúsculo en la producción del británico. Rowe y Lukas Graham tenían programado cubrir precisamente los huecos dejados por Macklemore en Estados Unidos, mientras que Finneas, hermano y productor de Billie Eilish, iba a ser el gran reclamo en la etapa suramericana a finales de año.

Por su parte, la salida de Beoga resulta especialmente sensible en lo personal y en lo artístico para el cantante, ya que los irlandeses subían al escenario en mitad de cada directo junto al propio Ed Sheeran para interpretar varios temas coescritos con él.

Cruce de acusaciones

Las explicaciones de los diferentes artistas que han abandonado la gira apuntan directamente al debate sobre la censura en la industria musical. “Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos”, sentenció Finneas al confirmar su salida y haciendo público su respaldo a la causa palestina. En una línea idéntica, los integrantes de Beoga justificaron su renuncia apelando a la propia memoria histórica de su país al recordar que, como pueblo irlandés, conocen el colonialismo de primera mano.

Por su parte, Macklemore confirmó que varios estadios amenazaron con suspender las fechas si continuaba en cartel tras las presiones de Robert Kraft y de entidades como el Consejo Israelí-Estadounidense. Pese a exculpar a Ed Sheeran de una decisión que atribuyó a los recintos y a la promotora Messina Touring Group, el músico lamentó el precio de alzar la voz: “Tomar partido sale caro; dinero, contratos, patrocinios y relaciones. Yo lo he perdido todo, pero no existe una posición neutral entre el opresor y el oprimido”.

Atrapado en mitad de la tormenta, Ed Sheeran emitió un comunicado para desmarcarse de la decisión tomada por los recintos. El músico aseguró estar “horrorizado” por la tragedia humana a ambos lados del conflicto, pero defendió su negativa a convertir sus directos en tribunas ideológicas para proteger los puestos de trabajo de su equipo y el compromiso con el público. Una postura que, lejos de calmar las aguas, ha dejado al británico lidiando con un terremoto en pleno ecuador de su gira.

Donaciones

Macklemore anunció este miércoles que donará un millón de dólares de las ganancias percibidas por acompañar al británico Ed Sheeran en su gira por EE.UU. a organizaciones en apoyo al pueblo palestino. “Voy a donar el millón de dólares de mis ganancias netas de la gira ‘Loop’ de Ed Sheeran a seis organizaciones que trabajan directamente en apoyo del pueblo palestino”, indicó el rapero estadounidense en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Macklemore instó a Robert Kraft a igualar la cifra, y que esta sea destinada a ayuda humanitaria. “Independientemente de nuestras diferencias, quizás podamos coincidir en esto: las vidas palestinas merecen ser protegidas. Una vida palestina no es menos valiosa que cualquier otra vida en este planeta”, agregó el rapero.

El rapero quiso aprovechar el comunicado para alzar la voz por “los padres que llevan a sus hijos a hospitales sin los recursos básicos para tratarlos, y a los médicos, paramédicos, periodistas y trabajadores humanitarios que siguen acudiendo“, dijo. “Los palestinos han vivido durante décadas sin derechos básicos y no deberían tener que esperar ni un día más para ser libres (…) Ahí es donde seguiré centrado. Seguiré apoyando al pueblo palestino y su lucha por la liberación”, sentenció el rapero.

Kraft, en un mensaje en redes sociales, respondió a Macklemore este miércoles señalando que, antes de que Macklemore le retara a igualar su donación, Sheeran le había pedido donar 2 millones “para ayudar en la región a luchar contra esta crisis humanitaria”, dando a entender que haría la donación de dos millones de dólares pero a petición de Sheeran, no de Macklemore.

“Ed planea ahora contactar con otros propietarios de salas y nuestra meta es seguir trabajando juntos para crear puentes”, señaló el magnate, que aseguró que cree “profundamente que todas las vidas merecen ser protegidas” y se expresó a favor del pueblo palestino. “Me gustaría que la gente que está hablando en apoyo del pueblo palestino supiera que durante décadas he apoyado esfuerzos que crean oportunidades para los palestinos y he unido a jóvenes palestinos e israelíes para construir negocios, crear trabajos y forjar relaciones”, detalló.

Kraft es duramente criticado por su pública y abierta relación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con quien se ha reunido en varias ocasiones. En 2019, Kraft recibió el Premio Génesis (conocido frecuentemente como el “Nobel judío”), una distinción en la que Netanyahu participó para reconocer su apoyo a las causas de Israel. En ocasiones ha organizado delegaciones de figuras públicas y deportistas para reunirse con Netanyahu y debatir asuntos geopolíticos de interés para Israel. Asimismo, tras eventos de tensiones globales o conflictos, el empresario ha manifestado de manera abierta su respaldo político al liderazgo israelí.