Delcy Rodríguez entregó 339 viviendas rehabilitadas en el marco del Plan Venezuela Renace

 • 0 Comentarios

En el marco del Plan «Venezuela Renace», la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez lideró una jornada de entrega de 339 viviendas totalmente rehabilitadas, con el objetivo de garantizar espacios dignos y de calidad para el buen vivir de las familias venezolanas.

Texto: Prensa Presidencial

La actividad principal tuvo lugar en el urbanismo «Nueva Vida – OPPE8», ubicado en el municipio Libertador de Caracas, donde la Presidenta supervisó los trabajos de recuperación integral ejecutados en la comunidad.

De manera simultánea y mediante pase televisivo, también informó sobre la entrega de viviendas recuperadas en la parroquia Cagua del municipio Sucre, en el estado Aragua, y en la parroquia Caraballeda del municipio Vargas, estado La Guaira.

La actividad central contó con la presencia de la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez; el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández; y la presidenta del Plan «Venezuela Renace», Jacqueline Faría.

Durante la entrega, se resaltó el impacto del Plan «Venezuela Renace» en la renovación del hábitat comunitario, así como la articulación junto al Poder Popular organizado para la rehabilitación de fachadas, áreas comunes e infraestructura habitacional en las regiones abordadas.

Delcy Rodríguez lideró entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2026

septiembre 17, 2026

Gobierno nacional garantiza atención de órtesis y prótesis a víctimas del doble sismo

septiembre 16, 2026

Presidenta Delcy Rodríguez entrega 151 nuevas viviendas a afectados por los terremotos del 24 de junio

septiembre 9, 2026

Delcy Rodríguez: Cada taladro activado por acuerdos petroleros generará 200 empleos directos

septiembre 8, 2026

Más de 1.400 viviendas han sido rehabilitadas por el Plan Venezuela Renace tras terremotos

septiembre 7, 2026

Venezuela firma acuerdo con Centro Greens de India para repotenciar zoológicos públicos

septiembre 6, 2026

Delcy Rodríguez sostuvo encuentro con trabajadores de la industria petrolera

septiembre 4, 2026

Venezuela firma acuerdos energéticos con Chevron, Eni y General Electric

septiembre 2, 2026

Delcy Rodríguez aprueba financiamiento para 104 condominios en Chacao

agosto 31, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios