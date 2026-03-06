Venezuela y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas y consulares

La República Bolivariana de Venezuela anunció este jueves a través de un Comunicado Oficial que, luego del diálogo diplomático establecido con las autoridades de los Estados Unidos de América, ambos gobiernos han decidido restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares. La información la dio a conocer el canciller de la República, Yván Gil, a través de una publicación en sus cuentas de redes sociales.

Texto: Últimas Noticias

En la misiva, el Gobierno Bolivariano reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados «y la cooperación entre nuestros pueblos».

Asimismo, Venezuela expresa su confianza en que este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido. Estas relaciones deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano.

A continuación, el texto íntegro del comunicado:

La República Bolivariana de Venezuela anuncia que, luego del diálogo diplomático establecido con las autoridades de los Estados Unidos de América, ambos gobiernos han decidido restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares. El Gobierno Bolivariano reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos. Venezuela expresa su confianza en que este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido. Estas relaciones deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano. Este paso acompaña el diálogo fecundo que los y las venezolanas sostienen entre sí, orientado a fortalecer la convivencia, la paz y el entendimiento nacional. Finalmente, el Gobierno Bolivariano evoca las palabras de nuestro Libertador Simón Bolívar, quien desde Angostura, en el marco del nacimiento de la nueva República, expresó su deseo de establecer con el Gobierno de los Estados Unidos de la América del Norte «relaciones de amistad y buena inteligencia». Caracas, 5 de marzo de 2026.

Por su parte, la embajada de los Estados Unidos en Venezuela publicó en su cuenta oficial en la red social X lo siguiente: