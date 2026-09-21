Delcy Rodríguez llega a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU

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​La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este lunes al Aeropuerto de Teterboro, ubicado en el condado de Bergen, Nueva Jersey, para dar inicio a la agenda de trabajo institucional en la ciudad de Nueva York con motivo del 81° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Prensa Presidencial (Kaylib Maita)

A su llegada, la Jefa de Estado fue recibida por el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, y por el viceministro primero de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco. Por parte de Estados Unidos asistió el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Venezuela, John Barrett.

Delcy Rodríguez llega a Estados Unidos para participar en Asamblea General de la ONU
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La participación de la mandataria nacional en este foro multilateral contempla una serie de encuentros y sesiones orientados a afianzar los lazos de cooperación estratégica y la diplomacia de paz del país suramericano.

En estas jornadas de alto nivel se abordan áreas clave del multilateralismo, el desarrollo sostenible y la gestión de la asistencia técnica conjunta que el Estado venezolano mantiene con diversas agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas.

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