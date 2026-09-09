Presidenta Delcy Rodríguez entrega 151 nuevas viviendas a afectados por los terremotos del 24 de junio

Con esta nueva adjudicación, el Gobierno nacional alcanza un total de 528 soluciones habitacionales otorgadas a familias damnificadas, en el marco del Plan Venezuela Renace.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles una nueva jornada de adjudicación de viviendas destinadas a las familias que perdieron sus hogares a causa del doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio. Durante el acto, realizado desde el sector Simón Bolívar de Fuerte Tiuna, en la parroquia El Valle de Caracas, la mandataria entregó 151 nuevas unidades habitacionales, elevando a 528 el total de soluciones habitacionales otorgadas por el Ejecutivo nacional desde la tragedia .

Distribución de las viviendas entregadas

La jornada de adjudicación se desarrolló de manera simultánea en cinco entidades del país. En la capital venezolana fueron entregados 10 apartamentos a igual número de familias beneficiarias. En el estado Monagas, las autoridades adjudicaron 80 viviendas en el urbanismo Dr. José Gregorio Hernández, ubicado en la parroquia Boquerón del municipio Maturín. En Nueva Esparta se otorgaron 32 hogares en el urbanismo Gaspar Marcano, sector Vista Alegre, municipio Marcano .

Asimismo, en Trujillo fueron entregadas 20 viviendas en el urbanismo Jardín del Edén II, situado en la parroquia y municipio Boconó, mientras que en Carabobo se adjudicaron nueve unidades habitacionales en el desarrollo Ciudad Chávez .

Según detalló la propia Rodríguez durante la transmisión, estas soluciones habitacionales permitirán que 449 personas regresen a sus hogares, dejando atrás los campamentos transitorios donde han permanecido desde junio .

Compromiso gubernamental

Durante el acto, la presidenta encargada reiteró el compromiso del Ejecutivo de garantizar vivienda a todas las personas que resultaron damnificadas por los sismos. «Cada persona que se encuentra en un refugio va a tener su vivienda», aseveró Rodríguez, quien también destacó que el cronograma gubernamental contempla entregas mensuales hasta alcanzar las 4.000 unidades residenciales adjudicadas en diciembre de este año .

«Lo más importante, mi mensaje a quienes están en los campamentos: mientras tengamos vida, vamos a recuperar todo lo demás», expresó la mandataria, quien agregó que continúan activos los planes de financiamiento para apoyar a las juntas de condominio en la recuperación de edificios, así como para propietarios que requieran reparar sus viviendas .

Contexto de la emergencia

El doblete sísmico del 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5, representó el evento telúrico más potente registrado en Venezuela en 126 años. Según el último balance oficial difundido el 24 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la tragedia dejó un saldo de 6.509 víctimas mortales y más de 226.000 personas atendidas en centros de salud .

Las estimaciones gubernamentales señalan que aproximadamente 18.000 ciudadanos perdieron sus hogares a causa del desastre, mientras que 14.239 inmuebles residenciales presentan afectaciones estructurales moderadas y 11.001 viviendas fueron catalogadas con daños severos .

Las labores de reconstrucción continúan avanzando. De acuerdo con el boletín informativo semanal correspondiente a la etapa de reconstrucción, se han retirado más de 600.000 toneladas de escombros, lo que representa un avance del 28,61% en las operaciones de remoción . Adicionalmente, Venezuela firmó recientemente un contrato con la empresa estadounidense Miyamoto International que establece, en una primera fase, la remoción de tres millones de toneladas métricas de escombros generados por los terremotos .

El Plan Venezuela Renace, mediante el cual se ejecutan estas entregas, también contempla la intervención de 13.000 viviendas que beneficiarán a más de 66.000 personas, así como créditos subsidiados para la adquisición de inmuebles con subsidios que pueden alcanzar hasta el 80% del valor de la vivienda.