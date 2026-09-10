Venezuela despide al maestro Pedro Briceño, gran referente de la escultura

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Foto: Archivo Prensa MPPC

El mundo de las artes plásticas despide a uno de sus referentes contemporáneos más destacados. Este miércoles 9 de septiembre se conoció el sensible fallecimiento del reconocido escultor, docente e investigador Pedro Briceño, maestro cuyas obras marcaron un hito en la investigación formal del metal y la abstracción geométrica en el país.

Texto: Prensa MPPC

Nacido en Barcelona, estado Anzoátegui, el 22 de mayo de 1931, Pedro Briceño inició su formación en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas a principios de los años cincuenta, bajo la tutoría de maestros como Ernesto Maragall y Martín Leonardo Funes. Su búsqueda creadora lo llevó a continuar estudios en Europa, abarcando la Historia y Filosofía del Arte en Roma, Italia; y la especialización en la Central School of Arts and Crafts de Londres, Inglaterra.

A su regreso a Venezuela a finales de esa misma década, Briceño asumió la enseñanza como un compromiso constante, impartiendo clases en la histórica Escuela Cristóbal Rojas y en la Escuela de Artes Visuales de Maracay. Como creador, sustituyó progresivamente el uso del yeso y la madera para consagrarse al hierro y otros metales crudos o laqueados, desarrollando un lenguaje constructivista de líneas puras, ritmos volumétricos y espacios articulados.

Su sólida trayectoria fue reconocida con importantes galardones nacionales e internacionales, entre los que destacan el Premio María Eugenia Curiel (1963), el Premio Nacional de Escultura en el XXV Salón Oficial (1964) y el Premio Julio Morales Lara del Salón Arturo Michelena (1966 y 1977), además del reconocimiento otorgado por la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA).

Foto: Artnexus – mejorada con Gemini

Más allá del taller, Briceño desempeñó un papel primordial en la gestión pública e investigación del patrimonio artístico venezolano, ejerciendo la Dirección Nacional de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (INCIBA) entre 1974 y 1975. Asimismo, fue coautor de publicaciones fundamentales sobre la historia escultórica del país, como “La escultura en Venezuela” (1969), “Escultura/escultores” (1977) y “Arte: tema con variaciones” (1981).

El legado formal e intelectual de Pedro Briceño permanece custodiado en colecciones de la Galería de Arte Nacional (GAN), espacios públicos e instituciones del país, como testimonio de una vida dedicada al equilibrio geométrico y al desarrollo conceptual de las artes tridimensionales en Venezuela.

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