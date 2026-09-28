Delcy Rodríguez entregó 181 nuevas viviendas a familias afectadas por el doblete sísmico de junio

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este lunes 181 nuevas viviendas a igual número de familias que perdieron sus hogares a causa del doblete sísmico registrado el 24 de junio de 2026. La entrega se realizó de forma simultánea en Caracas, Miranda y Carabobo, como parte del Plan Venezuela Renace.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales/ Fotos: Prensa Presidencial

Las viviendas se distribuyeron de la siguiente manera:

Caracas: 16 apartamentos en el urbanismo Ciudad Tiuna, parroquia El Valle.

Miranda: 77 viviendas en el urbanismo Mirador de Caiza, en Charallave, estado Miranda. Este complejo habitacional abarca más de 493.000 metros cuadrados y contempla un total de 2.390 viviendas distribuidas en 95 edificios.

Carabobo: 88 apartamentos en el sector Los Guayos, completamente equipados para el bienestar de las familias carabobeñas.

Delcy Rodríguez entrega 181 viviendas en Ciudad Tiuna, 28 de septiembre de 2026

Rodríguez, quien acompañó la entrega desde Fuerte Tiuna, en Caracas, expresó su solidaridad con las familias beneficiadas y envió un mensaje de aliento a quienes aún permanecen en refugios y campamentos solidarios, garantizando que cada grupo familiar será reubicado en una vivienda propia.

Avances del Plan Venezuela Renace

La mandataria nacional reiteró que el Gobierno mantiene la meta de entregar 4.000 nuevas viviendas antes de que finalice el año. Hasta la fecha, ya se han entregado 709, y aseguró que serán muchas más, ya que se están ejecutando otros planes que permitirán ampliar el número de beneficiarios.

Asimismo, informó que 1.815 viviendas han sido rehabilitadas en el marco del Plan Venezuela Renace, permitiendo que familias cuyas casas resultaron gravemente afectadas hayan podido regresar a sus hogares.

“Todas las personas que están en campamentos solidarios irán con su familia a una nueva vivienda”, afirmó Rodríguez.

Llamado a la unidad nacional

La jefa de Estado abogó por la unidad nacional para superar los desafíos que ha afrontado el país durante 2026. Tras su reciente intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde agradeció la cooperación internacional, Rodríguez envió sus condolencias y gratitud a la brigada de rescate de España por el fallecimiento de Quino, un canino labrador que participó activamente en las labores de búsqueda entre escombros tras la contingencia sísmica.

“Este es el camino que yo digo para Venezuela: el camino del trabajo conjunto, de la Unión Nacional para afrontar nuestros problemas”, manifestó.

Autoridades regionales acompañaron las entregas

En Miranda, la entrega estuvo encabezada por el gobernador Elio Serrano desde el urbanismo Mirador de Caiza, en Los Valles del Tuy. Serrano destacó el compromiso de garantizar la normalización de las actividades económicas, sociales y educativas de las familias que recién ingresan a este municipio.

En Carabobo, el gobernador Rafael Lacava lideró la entrega de los 88 apartamentos en Los Guayos, donde más de 352 personas resultaron beneficiadas. Lacava precisó que los nuevos inmuebles están totalmente equipados para el bienestar de las familias carabobeñas.

Contexto: el doblete sísmico del 24 de junio

El 24 de junio de 2026, Venezuela sufrió un fenómeno sísmico inusual conocido como “doblete”, con dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados con apenas 39 segundos de diferencia. El evento causó graves daños en Caracas, La Guaira y otras regiones del país. Según datos oficiales, el balance de víctimas ascendió a 3.811 fallecidos, más de 16.000 heridos y cerca de 18.000 personas que perdieron sus viviendas.

La comunidad internacional respondió con el envío de equipos de rescate y ayuda humanitaria. Entre ellos destacó la brigada española, cuyos integrantes fueron condecorados con la Orden “Héroes de Venezuela” por su labor en las tareas de búsqueda y rescate.