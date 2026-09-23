Discurso de Delcy Rodríguez desde la ONU: Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó este miércoles ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las líneas que definen hoy la proyección del Gobierno de Venezuela, entre las que mencionó especialmente el compromiso con la paz y el diálogo como única salida humana, así como la prevalencia del entendimiento y el diálogo sobre el conflicto, durante una intervención en la que también abordó desafíos actuales como la seguridad energética, el desarrollo inclusivo que tome en cuenta el Sur Global y las sanciones que socavan el desarrollo.

Texto: Telesur

Al intervenir en el 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Rodríguez expresó la solidaridad con los pueblos en guerra, sostuvo que hoy Venezuela renace tras la confrontación política y el doble terremoto de 2026, y ratificó los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, al tiempo que llamó a Guyana a negociar.

Delcy Rodríguez en la Asamblea General de la ONU, discurso completo, 23 de septiembre de 2026

“Venezuela, que hoy sabe lo que es levantar a sus hijos de entre los escombros, extiende su solidaridad más profunda a todos los pueblos que sufren la guerra y reafirma, sin ambigüedades, que la paz —una paz justa, duradera, con dignidad para todas las partes— no es una aspiración ingenua, sino la única salida verdaderamente humana”, destacó la presidenta en funciones de Venezuela, quien también expresó su convicción por “el respeto a los derechos de la naturaleza como única vía de consagración de la vida humana”.

Expuso que el desarrollo inclusivo con justicia social es indispensable para mitigar la pobreza de cientos de millones de personas en el Sur Global, advirtiendo que “las sanciones socavan las libertades económicas y financieras y retrasan el desarrollo humano”.

Seguridad energética y Venezuela en la fórmula internacional

En materia energética, la mandataria encargada de Venezuela afirmó que la estabilidad internacional exige resolver el trilema para garantizar simultáneamente la seguridad del suministro, precios asequibles para el desarrollo y sostenibilidad ambiental. Agregó que la imposición de cronogramas de descarbonización forzados puede ser «una amenaza directa a la seguridad alimentaria, el empleo y la producción».

Tras resaltar que la seguridad energética es imprescindible para el sostenimiento de la economía internacional y el desarrollo, dijo que «sin duda alguna, Venezuela juega y jugará un papel muy importante en esta fórmula internacional», y destacó «el reciente acuerdo binacional EEUU-Venezuela como uno de los más grandes suscritos, que contribuirá al equilibrio energético del hemisferio e internacional».

Al abordar la inteligencia artificial, Rodríguez consideró que «estamos en presencia de un hito tecnológico, que bien empleado significará un desarrollo sin precedentes en la salud, ambiente, los procesos productivos y en la vida en general», e instó a Gobiernos, sector tecnológico y comunidad científica a no desviar «el propósito constructivo y vital de la IA para beneficio de los ciudadanos», así como a no profundizar la brecha y la desigualdad digital en el mundo.

Venezuela y la Guayana Esequiba

Al intervenir este miércoles en la Asamblea General de la ONU, Delcy Rodríguez reafirmó los históricos derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba e instó a la República Cooperativa de Guyana a volver a las negociaciones, según el Acuerdo de Ginebra, y recordó que «los acuerdos que más perduran son los que provienen de negociaciones bilaterales por encima de organismos externos».

Al señalar críticas al país e incomprensiones sobre su realidad, declaró que, que para quienes se preguntan de qué lado está el país, su bando es el de «los ciudadanos del mundo que procuran su felicidad, su desarrollo y su libertad».

Pruebas dolorosas

Al reflexionar sobre la vida nacional venezolana, la mandataria encargada expuso que la nación ha estado afectada por “una crisis de convivencia política que perturbó la vida nacional y nuestra interacción con el mundo. Se impusieron intereses ajenos al bien común de los venezolanos”.

Señaló que en 2026 afrontó dos grandes y dolorosas pruebas: “Una derivada del estrangulamiento de la política interna y la confrontación agudizada con los Estados Unidos de América. Otra, proveniente de la fiereza de la naturaleza: el doble terremoto del 24 de junio”.

A pesar de estos golpes, resaltó que, como diría el poeta César Vallejo, “Venezuela renace” para resumir la actitud de un pueblo que transformó la confrontación en diálogo, negociación y diplomacia.

“Venezuela Renace resume la actitud que nuestro pueblo ha asumido frente a estos dos acontecimientos”, dijo, y añadió que la nación “aspira con Estados Unidos, con sus vecinos, con todos los países de nuestro continente y con la comunidad internacional, a reconstruir y sostener relaciones de respeto e igualdad”.

Agradeció al presidente Donald Trump y a su Gobierno por la disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación, recordando que la última vez que dos presidentes de ambas naciones se reunieron fue en el año 2009.

Detalló que trabajan seriamente para dirimir diferencias, abonar caminos para el relacionamiento energético, la promoción de seguridad, la lucha contra el crimen transnacional y la cooperación económica. También expresó la gratitud de Venezuela a los países de América, Europa, Asia, África, Asia Occidental y al sistema de la ONU por la solidaridad brindada durante las horas más oscuras causadas por los sismos de junio.

“En Venezuela sentimos el verdadero espíritu que inspiró la creación de esta organización”, afirmó.

Nuevo tiempo político: “Un país que busca construir su propio destino”

“Vengo a esta Asamblea como una hija más de Venezuela a presentar las aspiraciones de un país que busca construir su propio destino luego de conflictos políticos que cerraron sus espacios para que las distintas corrientes encontraran un lugar para dirimir sus diferencias y en medio de un duro bloqueo económico que dio al traste con el modelo de desarrollo de inclusión e igualdad”, afirmó este miércoles Delcy Rodríguez al intervenir en Naciones Unidas.

“Durante demasiado tiempo fuimos un país dividido entre trincheras, donde el color de una bandera partidista pesaba más que el apellido común que todos compartimos, venezolanos y venezolanas. Esta etapa debe cerrarse, para dar inicio a un nuevo tiempo político basado en la verdad, la justicia y la capacidad de mirar hacia delante juntos y encontrar en el diálogo político respetuoso un espacio genuino para dirimir las diferencias que como venezolanos tenemos, buscando siempre un horizonte a favor del país”, sostuvo.

Para consolidar esta nueva etapa, reafirmó los pilares del proceso: una reforma jurídica ordenada para brindar seguridad jurídica y evitar poderes arbitrarios, y una apertura política plena que garantice condiciones reales de participación.

Elecciones

“En Venezuela habrá elecciones”, garantizó Rodríguez. “Ya hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos”, afirmo la mandataria encargada y pidió el acompañamiento internacional, respetuoso de la autodeterminación, para que el país pueda respirar libre y sin intromisiones.

“La democracia no se mide por la existencia de elecciones. La democracia se mide por la calidad de la competencia que precede esas elecciones. Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables”, enfatizó.

Rodríguez envió un mensaje de esperanza a los jóvenes, a quienes decidieron partir a otro país y a cada ciudadano afectado por la reciente catástrofe natural, asegurando que vale la pena creer y caminar unidos. «Se trata de construir un país donde nadie tenga que ganar desconociendo al otro, porque todos —especialmente los jóvenes, que apenas empiezan su socialización política— somos Venezuela», dijo.

Recordando la convocatoria del Libertador Simón Bolívar de hace 200 años, convocó a todos los sectores a arrimar su esfuerzo: «Ni un poderoso. Ni un partido, ni una facción: todos juntos arrimemos nuestro esfuerzo para el renacimiento de la Patria próspera que merecen nuestras hijas y nuestros hijos».

“Que Dios bendiga a Venezuela, y que la unión de su pueblo sea, de ahora en adelante, nuestra bandera más grande. Vamos juntos a construir el renacimiento de Venezuela”, concluyó la mandataria en encargada de Venezuela.

Transcripción del discurso