Con actividades formativas exaltan la identidad y memoria nacional en tiendas de la Red de Arte

Durante toda esta semana, la Fundación Red de Arte abrirá las puertas de sus tiendas y galerías a escala nacional para ofrecer una programación formativa y comunitaria orientada a la preservación de las técnicas ancestrales y al reconocimiento del trabajo hecho a mano.

Texto y Foto: Fundación Red de Arte

Los espacios institucionales funcionarán como aulas donde maestros creadores compartirán sus saberes con el público a través de talleres, conversatorios y demostraciones de oficio.

El ciclo comenzará este martes 8 de septiembre en el estado Bolívar con una demostración de muñequería popular a cargo de Amada Hidalgo. Simultáneamente, Trujillo abrirá su agenda con el artesano Ernesto “Tico” Díaz y su conversatorio sobre talla y juguetes de madera, mientras que en Mérida se inaugurará la expoventa “Loza y cacao ancestral”, en homenaje a la recordada locera Deisa Niño.

A partir del 9 de septiembre, las fibras y el modelado cobrarán protagonismo. En Barinas, Sonia Rivas iniciará las jornadas textiles con el evento “Trazos y formas del trapo tradicional”; en Zulia, el artesano Jorge Guerra liderará el conversatorio “Tejiendo identidad”; y en Carabobo se llevará a cabo el encuentro “Entre técnicas, fusionando arcilla y tallado en tapara”. En Trujillo, por su parte, se ofrecerá ese día el taller de muñecas de origen africano abayomi.

Entre el 10 y el 12 de septiembre se intensificarán las actividades prácticas, con un taller de ganchillo en Mérida, el conversatorio “Entre retazos” en Delta Amacuro y el taller de Caballitos de San Juan en Trujillo, donde además se realizará una demostración de modelado en barro con Ana Viloria y Benito Peña.

Barinas completará su ciclo de jornadas textiles con Jessica Salcedo y Jessy Fazzi, mientras que en Zulia profundizarán en la orfebrería junto al maestro José Rinvcón. En Carabobo también cerrarán las actividades formativas el 12 de septiembre.

La Red de Arte invita a toda la comunidad a participar activamente en esta agenda de intercambio cultural. El cronograma detallado por sede se encuentra disponible en las redes sociales oficiales de la fundación.