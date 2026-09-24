Inician reparaciones del Cuartel de la Montaña en el 23 de Enero

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Tras los recientes eventos sísmicos, se dio inicio formal a los trabajos para la rehabilitación y restauración del Cuartel de la Montaña, en la parroquia 23 de Enero, Caracas.

Texto: CiudadCCS / Fotos: Capturas del video

La viceministra de Articulación Social para las Obras Públicas, Marjorie Moreno, lideró la inspección realizada en el Cuartel de la Montaña 4F, durante el inicio de los trabajos de recuperación de los espacios afectados tras el doble terremoto del 24 de junio pasado.

Moreno expresó a través de su cuenta en la red digital Instagram que, dando cumplimiento a las orientaciones de la presidenta Delcy Rodríguez y articulado mediante el Plan Venezuela Renace, el equipo gubernamental asumió con profunda responsabilidad y compromiso la tarea de recuperar este espacio de alto valor histórico y simbólico.

Las labores técnicas se mantienen activas con el propósito de garantizar la seguridad de las instalaciones y preservar su infraestructura, reafirmando el compromiso de seguir trabajando con fuerza para devolverle todo su esplendor.

El Ministerio de Obras Públicas impulsa la rehabilitación del recinto que constituye un ícono de la Revolución Bolivariana, así como un baluarte arquitectónico de la ciudad capital.

Hay que recordar que en este recinto reposan los restos del Comandante Hugo Chávez y fue escenario de uno de sus momentos icónicos dentro de la historiografía de la Venezuela contemporánea.

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