Cinemateca Nacional exhibirá documental de Iron Maiden junto a cineforo con Paul Gillman

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Iron Maiden (Foto: Cortesía)

La Cinemateca trae a Iron Maiden a su ciclo “Luces, cámara, rock” este jueves 1 de octubre. Se trata de la proyección de “Iron Maiden: Burning Ambition” (2026), el documental de Malcolm Venville que recorre los 50 años de carrera de la legendaria banda británica de heavy metal. La cita es a las 6:00 de la tarde en la Sala Cinemateca MBA del Museo de Bellas Artes.

Texto: Cinemateca Nacional

La película combina imágenes de archivo, comentarios en audio de sus integrantes (Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Bruce Dickinson, Nicko McBrain y Janick Gers) y animaciones protagonizadas por Eddie, la icónica mascota de la agrupación.

La función no viene sola, la acompaña Paul Gillman, figura del heavy metal venezolano y telonero de Iron Maiden en su visita a Venezuela en 1992. Después de la película se quedará en un cineforo para conversar sobre Iron Maiden y la historia del metal en el país.

Esta será la tercera función de “Luces, cámara, rock”, que arrancó el pasado agosto después de un largo receso. La idea es que el primer jueves de cada mes la Cinemateca proyecte una película sobre rock y, al terminar, los melómanos de Caracas se encuentren y conversen con figuras del género en un cineforo.

La última edición estuvo acompañada de Desorden Público y rompió récord de asistencia: sala a reventar y público hasta de pie. Gracias a ese recibimiento, la Cinemateca está apostando por horarios nocturnos para que quienes trabajan también puedan disfrutar de estos ciclos de manera gratuita.

Las fechas de las próximas funciones de “Luces, cámara, rock” y la cartelera de las salas en Caracas y en las regiones se difunden a través de los perfiles en redes sociales de Cinemateca en Instagram: @cinematecanacional_ve

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