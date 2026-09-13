“El pez que fuma” en 4K desbordó la Cinemateca Nacional

Con una masiva asistencia que desbordó los espacios de la Cinemateca Nacional, en el Museo de Bellas Artes (MBA), este sábado 12 de septiembre se realizó la proyección en calidad 4K de «El pez que fuma», emblemática producción del insigne cineasta venezolano Román Chalbaud.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Gustavo Quintana)

En la actividad estuvo presente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, acompañado por la presidenta de la institución, Rosa Raydán, además de importantes autoridades del sector audiovisual como el presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), Román Chamorro; el presidente de Amazonia Films y la Villa del Cine, Vladimir Sosa Sarabia, y representantes de gremios y colectivos culturales.

Raydán ofreció emotivas palabras de bienvenida durante esta función especial, dedicada a honrar el legado del director a tres años de su partida física: “Que un cineasta que hizo este portento de película hace 50 años y muchas otras siga tan vigente, que a la gente le interese tanto y mueva tanto es, honestamente, emocionante. Para quienes amamos el cine venezolano, es de verdad una demostración de amor y de pasión muy, muy rotunda”.

Una programación para la memoria y el futuro

La programación especial preparada para la ocasión incluyó el estreno del tráiler de la nueva versión de «El pez que fuma», dirigida por Luis Fernández; una primicia del avance de «Muñequita Linda», película póstuma de Román Chalbaud, compartida por su productora ejecutiva, Pily Galán, así como un cortometraje documental de 10 minutos sobre el complejo proceso de restauración digital del clásico del cine venezolano llevado a cabo por el equipo técnico y de conservación.

Jorge Jacko, encargado de realizar la restauración en 4K, expresó su satisfacción por el trabajo de casi siete meses para rescatar la cinta del deterioro generado por el tiempo. Por su parte, la primera actriz Haydée Balza, coprotagonista del filme, rememoró con emoción su trayectoria bajo la dirección de Chalbaud, al calificar esas vivencias como inolvidables, mientras que el actor y realizador Luis Fernández celebró poder presenciar la obra remasterizada tal como merece ser disfrutada.

Voces del cine nacional

Figuras vinculadas a la actividad cinematográfica y público en general destacaron el valor de la proyección de «El pez que fuma» en 4K. La reconocida actriz María Alejandra Martín indicó que se trata de una película indispensable que retrata la identidad nacional de una manera preciosa. En la misma línea, espectadores como Fernando Araujo calificaron la experiencia de «espectacular», gracias a las mejoras en sonido y diálogos, mientras que Laura Peña Betancourt resaltó que este formato permite que las nuevas generaciones conecten con la obra maestra en la gran pantalla.

En la proyección también estuvieron presentes realizadores y creadores como Carlos Daniel Alvarado, Efterpi Charalambidis y Carlos Bolívar, quienes se sumaron a esta celebración de la memoria fílmica nacional.

Ante la alta demanda y el rotundo éxito de la convocatoria, la Cinemateca Nacional anunció la programación de una función extraordinaria para este domingo 13 de septiembre, a las 3:00 de la tarde.

Con iniciativas como esta, el sector cinematográfico y las instituciones del Estado reafirman su compromiso indeclinable con la preservación, restauración y puesta en valor del patrimonio fílmico venezolano, al garantizar que las obras fundamentales de nuestra identidad sigan vivas en la pantalla grande para las futuras generaciones.