Cinemateca Nacional dictará conversatorio sobre derechos de autor para creadores audiovisuales

Este jueves 3 de septiembre, la Cinemateca Nacional, en el marco de su 60.º aniversario y de la 3.ª edición de “Encuentro en Corto: Cine Estudiantil”, ofrecerá un conversatorio especializado en propiedad intelectual para realizadores audiovisuales. La actividad, titulada “Si tienes los derechos estás hecho: Propiedad intelectual para realizadores de contenido audiovisual”, se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en la Sala Cinemateca MBA.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Cinemateca Nacional / Foto: Cinemateca Nacional

Contenido y objetivos del encuentro

La charla, que contará con entrada libre, está dirigida a estudiantes, creadores independientes y público general interesado en el oficio audiovisual. La abogada **Priscila Guía**, especialista en derecho de autor y estrategia legal audiovisual con más de 15 años de trayectoria, abordará aspectos fundamentales para la protección de proyectos en todas sus fases: desde el desarrollo del guion hasta la distribución.

Entre los temas clave que se tratarán se incluyen:

– Cómo resguardar un proyecto audiovisual en cada etapa de su creación.

– Qué aspectos específicos deben protegerse legalmente.

– El proceso para registrar una obra.

– Los límites legales al utilizar material de terceros.

Experiencia de la ponente

Priscila Guía cuenta con una amplia trayectoria en la protección jurídica de la industria cinematográfica venezolana. Ha sido Jefa de Asuntos Legales y de Negocios en Divarte Cine y Consultora Estratégica en Propiedad Intelectual para el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI). Además, ha asesorado legalmente producciones de renombre como Julia tiene Sugar (disponible en Apple TV, Amazon Prime y ViendoMovies) y el próximo reestreno de *El Pez que Fuma*.

Contexto del evento

Este conversatorio se inscribe en la programación académica de “Encuentro en Corto: Cine Estudiantil”, una iniciativa impulsada por la Cinemateca Nacional como parte de su 60º aniversario, que busca fomentar la formación y el intercambio de conocimientos entre las nuevas generaciones de cineastas, en el marco de la celebración del Día del Cine Nacional.

La invitación está abierta tanto a las delegaciones participantes del encuentro estudiantil como al público en general interesado en el ámbito audiovisual.