Todo listo para el Festival de las Flores Caracas 2026 🗓

La capital venezolana vibrará al ritmo de las guitarras y la historia musical con la llegada del Festival de las Flores Caracas 2026, consolidado como el evento de rock and roll más importante del año. La cita será este sábado 19 de septiembre, a partir de la 1:00 p.m., en la emblemática Plaza de los Museos, un espacio al aire libre que recibirá a cultores, leyendas y nuevas generaciones del género.

Texto: Nota de prensa

Bajo la organización de la Fundación Corazón Rockero, el festival promete un recorrido por el rock venezolano, reuniendo a exponentes históricos y propuestas de vanguardia en una sola tarima.

La jornada contará con actuaciones estelares que abarcan desde el rock clásico y el blues hasta el punk y el compromiso social. A continuación, el detalle de las agrupaciones y artistas que conforman este cartel:

Leonor Fuguet: Presentando su propuesta de “La canción necesaria”, enfocada en la defensa y concientización de nuestros ecosistemas.

Presentando su propuesta de “La canción necesaria”, enfocada en la defensa y concientización de nuestros ecosistemas. Los Impala 2.0: Una mezcla perfecta que conjura la elegancia inconfundible de su rock clásico con la fuerza de los sonidos contemporáneos.

Una mezcla perfecta que conjura la elegancia inconfundible de su rock clásico con la fuerza de los sonidos contemporáneos. Wolfgang Vivas y Compañía: Un despliegue de sonido clásico y potente, ejecutado con la maestría que solo los veteranos de la vieja escuela pueden ofrecer.

Un despliegue de sonido clásico y potente, ejecutado con la maestría que solo los veteranos de la vieja escuela pueden ofrecer. Biella Da Costa y Álvaro Falcón: Símbolos indiscutibles de elegancia, virtuosismo y sofisticación, pilares fundamentales de la fusión musical en Venezuela.

Símbolos indiscutibles de elegancia, virtuosismo y sofisticación, pilares fundamentales de la fusión musical en Venezuela. Paul Gillman & Los Valientes: Una potente formación liderada por Paul Gillman junto a Luis Loyo, quienes prometen una descarga colosal de energía, historia y fuerte compromiso social.

Una potente formación liderada por Paul Gillman junto a Luis Loyo, quienes prometen una descarga colosal de energía, historia y fuerte compromiso social. Kasino: Una de las figuras más electrizantes del rock nacional, trayendo toda la fuerza y el pulso del género.

Una de las figuras más electrizantes del rock nacional, trayendo toda la fuerza y el pulso del género. Gustavo Corma: Vanguardismo, mística y leyenda. Una figura enigmática y precursora indiscutible del punk y el rock alternativo en el país.

El evento está concebido como un punto de encuentro para la familia y los amantes de la buena música, reafirmando la vigencia y vitalidad de la escena rockera nacional.

Coordenadas:

Evento: Festival de las Flores Caracas 2026

Festival de las Flores Caracas 2026 Fecha: Sábado 19 de septiembre

Sábado 19 de septiembre Hora: Desde la 1:00 p.m.

Desde la 1:00 p.m. Lugar: Plaza de los Museos, Caracas

Plaza de los Museos, Caracas Entrada: Libre

En entrevista para Globovisión, el músico Paul Gillman explicó que el Festival de Las Flores es un referente en el género en Venezuela que, desde su primera edición en 1970, se convirtió en el máximo evento de rock. Gillman adelantó que en el evento participarán los hijos del recordado rockero Edgar Alexander de la banda Los Impalas quienes interpretarán varios temas de los años 60.