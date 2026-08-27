Con cifra récord de cortometrajes participantes comenzó Encuentro en Corto 2026

Con 72 obras en competencia y la participación de 17 casas de estudio, la Cinemateca Nacional dio inicio a diez días de proyección de cortos estudiantiles y actividades formativas en el marco del Encuentro en Corto: Cine Estudiantil 2026 (EEC). Se trata del festival que nuestra máxima instancia de difusión fílmica organiza cada año para reunir a las nuevas promesas del panorama audiovisual venezolano en la Sala Cinemateca MBA, en el Museo de Bellas Artes.

Texto y Fotos: Prensa Cinemateca Nacional

El primer día de encuentro arrancó con la proyección de los cortometrajes galardonados en ediciones anteriores y la presentación formal de la grilla académica en este 2026, compuesta por conversatorios y talleres a cargo de figuras del quehacer cinematográfico como Armando Arce, pionero del cine animado en Venezuela, y Felix Gerardi, conocido fotógrafo y hacedor audiovisual.

La cita inaugural también contó con la presencia de autoridades del sector cultural, encabezadas por Rosa Raydán, presidenta de la Cinemateca Nacional; Román Chamorro, presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC); Miqueas “Piky” Figueroa, viceministro de Cultura Audiovisual; Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Villa del Cine y Amazonia Films; así como Rosario Soto, viceministra de Cultura.

En su intervención, Rosa Raydán destacó que transformar la Cinemateca Nacional en un espacio activo de intercambio para los estudiantes responde a la misión fundamental de fomentar la apreciación de nuevas miradas. Como muestra de este crecimiento, el evento alcanzó en esta 3.ª edición su récord histórico con la participación de 17 casas de estudio de todo el país y la postulación de 72 cortometrajes producidos entre 2024 y 2025, incluyendo una representación internacional a cargo de un estudiante venezolano de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), en Perú.

Por su parte, Román Chamorro, presidente del CNAC —aliado oficial del EEC—, ratificó el respaldo institucional a los nuevos realizadores y señaló que la visibilidad de la juventud acompaña la renovación del cine nacional.

Asimismo, el viceministro Figueroa valoró el esfuerzo organizativo e instó a los participantes a aprovechar este espacio como un puente directo hacia el circuito profesional.

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Una competencia activa con voto del público

Hasta el 6 de septiembre, 72 cortometrajes estudiantiles en las categorías de ficción y documental disputarán el máximo galardón de la edición, además de cuatro menciones especiales y un premio en metálico. Las funciones se llevarán a cabo de miércoles a domingo a las 2:00 de la tarde (los sábados a las 4:00 de la tarde), proyectando hasta ocho obras diarias.

El público asistente tendrá un rol decisivo dentro de la muestra: al finalizar cada función, los espectadores presentes podrán ejercer su voto manual para elegir la pieza merecedora del Premio de la Audiencia de cada jornada.

Formación en paralelo

A la par de las exhibiciones, la 3.ª edición del EEC ofrecerá una variada agenda académica gratuita en la Sala Cinemateca MBA y espacios aliados. La programación arrancó este jueves 27 de agosto con el conversatorio Hablando de Cortometraje venezolano, a cargo de Armando Arce.

El ciclo formativo continuará el viernes 28 de agosto, a las 10:00 de la mañana, con el Encuentro con Directores, liderado por Rosa Raydán y Rafael Gil. Para la segunda semana, destacan ponencias sobre propiedad intelectual dictadas por Priscila Guía (3 de septiembre), y talleres de foto fija, a cargo de Félix Gerardi, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos (4 y 5 de septiembre).

Para conocer el cronograma detallado de proyecciones y seguir las alternativas de la agenda aniversaria, la Cinemateca invita a visitar sus canales digitales oficiales y la cuenta de Instagram @cinematecanacional_ve.