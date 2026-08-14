Seminario analizó impronta de Margot Benacerraf en el cine venezolano

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El seminario “Centenario de Margot Benacerraf”, que inició este miércoles 12 de agosto en la sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes (MBA), reunió a cineastas, autoridades y público en general para conmemorar la vida y obra de la pionera del cine venezolano en la misma sala que ella fundó en 1966.

Texto: Prensa MBA / Fotos: Roiner Ross

Rosa Raydán, presidenta de la Cinemateca Nacional, expresó la admiración de la institución hacia su fundadora. Destacó la importancia de celebrar este centenario como una vía para acercar la obra de Margot Benacerraf a las nuevas generaciones.

Por su parte, Alexandra Cariani, presidenta de la Fundación Margot Benacerraf, resaltó el rol de la cineasta como una gestora cultural de vanguardia en la transformación de la difusión del arte en el país. Señaló que, para ella, hacer cine no era solo filmar películas, sino formar espectadores críticos e informados a través de espacios duraderos.

En ese mismo sentido, el director César Cortéz definió a la Cinemateca como uno de los más grandes sueños culturales de Venezuela. Recordó su cercanía con la creadora de “Araya” y presentó una semblanza de su carácter. También compartió una semblanza sobre el talante y la trayectoria de esta creadora a partir de su cercanía personal. Posteriormente, se proyectó un fragmento de su corto documental “Palabra de mujer” (2001), realizado en homenaje a Benacerraf.

La jornada cerró con la ponencia del cineasta Jonathan Reverón, titulada “Margot Benacerraf: filósofa de la imagen”, en la que analizó el lenguaje estético y la madurez técnica de la realizadora caraqueña. Reverón reflexionó sobre cómo su cine reinterpretó la realidad y la dignidad de la sociedad venezolana desde una mirada universal. Tras esta exposición se proyectó “Madame Cinema”, documental de su autoría sobre la vida de la cineasta.

Las actividades relativas a este seminario continúan hasta el 14 de agosto, con entrada libre.

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