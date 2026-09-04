Encuentro en Corto 2026 cierra este domingo con récord de proyecciones 🗓

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Tras dos semanas dedicadas a la exhibición de 72 cortometrajes estudiantiles y a una agenda académica activa en la Sala Cinemateca MBA en el Museo de Bellas Artes, la tercera edición del Encuentro en Corto (EEC) celebrará su clausura este domingo 6 de septiembre con un récord de proyecciones, al superar el número de obras exhibidas con respecto a las dos ediciones anteriores, y una gran acogida del público caraqueño.

Texto: Prensa Cinemateca Nacional / Fotos: Unearte

El acto de cierre comenzará a las 2:00 de la tarde, cuando se proyectará el último bloque de cortometrajes participantes. Una vez culminada esta exhibición, la Fundación Cinemateca Nacional, creadora del evento, hará público el veredicto del jurado en las categorías de Mejor Cortometraje de Ficción y Mejor Cortometraje Documental, junto con sus correspondientes menciones especiales.

Asimismo, se anunciará el corto ganador del premio por voto del público, reconocimiento elegido por los propios asistentes mediante sus votaciones al término de cada función a lo largo de la muestra.

Los realizadores galardonados en esta tercera edición recibirán una premiación que incluye becas de formación cinematográfica, un incentivo económico y apoyo en equipamiento técnico para futuros proyectos. Este reconocimiento es posible gracias a la red de alianzas institucionales de la Cinemateca y el EEC, entre las que figuran el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), Amazonia Films, la Villa del Cine y Cinemapress, entre otras entidades del sector comercial y audiovisual.

Una vez cerrada la ceremonia de premiación, los directores participantes y el público general se trasladarán al Parque Cultural Tiuna El Fuerte. Para esto, la Cinemateca dispondrá de un transporte que sale desde el MBA a las 6:00 de la tarde, gratis y para todo el público.

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