Libro “Doctrina del Libertador” de Biblioteca Ayacucho cumple 50 años: Destacan la vigencia del ideario de Simón Bolívar

El pensamiento, la gesta y los aportes políticos de Simón Bolívar fueron el eje central de reflexión durante el encuentro conmemorativo por los 50 años de la publicación de “Doctrina del Libertador”, obra insigne de la Biblioteca Ayacucho que reúne documentos, cartas, discursos y manifiestos del prócer venezolano.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Gustavo Quintana)

La actividad, realizada en la Librería del Sur «Aquiles Nazoa», ubicada en el Teatro Teresa Carreño, estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, y el presidente de la Fundación Biblioteca Ayacucho, Luis Alberto Crespo, quienes disertaron sobre la trascendencia y vigencia del ideario bolivariano.

“Las ideas del Libertador tienen una vida enorme, se han convertido en política de Estado. La Revolución Bolivariana ha convertido la doctrina de Bolívar en una realidad”, expresó López, al tiempo que destacó la trayectoria editorial de Biblioteca Ayacucho.

Al profundizar en el contenido del volumen, el titular de la cartera cultural hizo énfasis en el Discurso de Angostura como expresión del proyecto político y constitucional del Padre de la Patria. En ese sentido, resaltó tres de sus principios fundamentales: la justicia social, la soberanía e independencia, y la unidad de los pueblos de América.

“Aquí nos vemos reflejados los venezolanos y las venezolanas, se muestra nuestra identidad. Las reflexiones de Bolívar nos hablan de nuestra forma cultural, nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Este libro es un gran patrimonio documental del pueblo venezolano y de la humanidad”, señaló.

Asimismo, subrayó que tanto el Estado como el pueblo venezolano ejercen plenamente la soberanía cultural. “Nosotros estamos haciendo un ejercicio de soberanía. Tenemos avidez de venezolanidad, de leer, reflexionar, bailar, escuchar nuestra música. Hay una audaz fuerza con la que tenemos que encontrarnos, que somos nosotros mismos”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Fundación Biblioteca Ayacucho, Luis Alberto Crespo, resaltó que el 50.º aniversario de “Doctrina del Libertador” coincide con el 52.º aniversario de la casa editorial. En este contexto, valoró los aportes de la institución a la difusión de la obra de autores latinoamericanos de diversas corrientes ideológicas.

“La apertura y el entendimiento son necesarios para corregir defectos y sumar muchos triunfos”, comentó Crespo, quien hizo un llamado a implementar estrategias orientadas al estudio del ideario del Libertador en todos los niveles educativos.

“Es necesario consultar a Bolívar. Es él quien puede guiarnos para fortalecer nuestra soberanía, ahora más que nunca. Tenemos la voluntad absoluta de mantener firmes los principios del bolivarianismo”, enfatizó.

El libro «Doctrina del Libertador» se encuentra en proceso de ser reeditado para su próxima adquisición en formato físico. Además, está disponible para descarga digital en línea.