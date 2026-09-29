Documental “Gerry Weil: una historia de Jazz” se estrenó en la Cinemateca

Llegó a la pantalla de la Cinemateca Nacional el documental “Gerry Weil: una historia de jazz”, dirigido por Andrés Pinto y Xavier González, que resguarda una de las últimas entrevistas al recordado maestro jazzístico austríaco-venezolano. La proyección tuvo lugar el pasado jueves 25 de septiembre en la Sala Cinemateca MBA del Museo de Bellas Artes.

Texto: Prensa Cinemateca Nacional

La proyección de este filme formó parte de “Estrenar al Cine Nacional”, una iniciativa con la que la Cinemateca abre sus salas como espacio de exhibición y difusión para las nuevas producciones independientes del país.

Guiada por el carisma del propio músico en conversación con los directores, la película retrata la infancia de Weil como sobreviviente de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en Viena y su travesía por el Atlántico hasta su llegada a Venezuela, durante la década de los cincuenta. En nuestro país, logró reinventar su vida y su carrera a través de la música.

En su propuesta estética, la edición hila imágenes de archivo en blanco y negro de la Austria bélica con la explosión de luz y color que supuso el asentamiento de Weil en Caracas. Asimismo, destaca por capturar una pequeña presentación en vivo donde el maestro toca frente a la cámara, además de repasar su constante evolución hacia géneros modernos, como su incursión en el rap a los 80 años de edad.

El proceso de realización enfrentó importantes desafíos creativos y logísticos. Por un lado, la búsqueda del material de archivo sobre la Viena de hace ocho décadas requirió una ardua labor de investigación. Por otro, el equipo debió conciliar la visión narrativa del filme, que buscaba abordar el trauma de la guerra, con el deseo del propio Weil, quien prefería centrarse en la música y en la promoción de su producción discográfica más reciente.

A estas complejidades se sumó el contexto de la pandemia de 2020, que obligó a coordinar la producción a distancia entre el equipo en Caracas y los realizadores en Argentina. Finalmente, el fallecimiento de Weil a los 85 años aceleró la posproducción para preservar su último testimonio en vida, culminando en 2025 tras casi cuatro años de trabajo.

El legado de Gerry Weil en la cultura venezolana es inigualable. Su visión integradora demostró que el jazz no es un género estático, sino una conversación abierta, capaz de dialogar con la gaita, el merengue caraqueño y el hip-hop, entre tantos otros ritmos. Enseñó que la identidad musical se construye a través de la libertad creadora y el amor por la tierra que se convierte en un nuevo hogar.

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