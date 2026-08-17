Especialistas y amantes del cine reafirmaron compromiso con el legado audiovisual de Margot Benacerraf

 • 0 Comentarios

Una obra cada vez más vigente y un legado que seguirá marcando al cine venezolano: esas son las principales conclusiones del seminario por el centenario de Margot Benacerraf, celebrado recientemente en Caracas, bajo la organización de la Cinemateca Nacional, institución fundada por la cineasta hace 60 años.

Texto: Cinemateca Nacional / Fotos: Roiner Ross

Entre las novedades que arrojó el evento, la presidenta de la Fundación Margot Benacerraf, Alexandra Cariani, adelantó que Araya y Reverón, obras de la también gestora cultural, van rumbo a una restauración en 4K, con los negativos originales resguardados en la Cinemateca Francesa.

Cariani y Milvia Villamizar también abrieron las puertas al archivo personal de Benacerraf en su conversatorio «Tesoros del Archivo de Margot», donde hay guiones técnicos, fotografías y proyectos que nunca se filmaron, algunos con más de 75 años de antigüedad. No se trata solo de un rescate local: investigadoras internacionales y la Universidad de Yale ya preparan publicaciones sobre su legado.

La socióloga Alba Carosio ofreció una de las lecturas más reveladoras del seminario en su ponencia «Margot, pionera y rupturista»: décadas antes de que existiera el término, Margot ya hacía cine feminista. En Araya, puso en primer plano el trabajo invisible de las mujeres (el cuidado, la recolección comunitaria, la dureza social) sin perder nunca la poesía visual y el entorno humano de las salinas.

En el conversatorio de cierre, el presidente de la Villa del Cine y Amazonia Films, Vladimir Sosa Sarabia; la presidenta de la Cinemateca Nacional, Rosa Raydán; el coordinador de estrategia de la institución, Humberto Castillo; y la coordinadora del Centro de Investigación y Documentación del mismo recinto, Marisol Sanz, repasaron el proyecto arquitectónico original de la Cinemateca, obra de Alfredo Roffé, y la audacia de Margot al construir, en un clima nada fácil, una escuela viva para generaciones enteras de cineastas.

La Cinemateca culminó el seminario con una proyección de Araya (1959), obra maestra de Benacerraf, la película que puso a Venezuela en el mapa del cine mundial.

Tras tres días de debates, la conclusión es clara: la Cinemateca sigue siendo, como Margot la soñó, la casa del cine venezolano.

Seminario analizó impronta de Margot Benacerraf en el cine venezolano

agosto 14, 2026

Con proyección de “Fidel de cerca”, conmemoran centenario del natalicio del líder cubano

agosto 12, 2026

Tres días de cine y reflexiones para celebrar centenario de Margot Benacerraf

agosto 6, 2026

"Un cupido sin puntería" regala sonrisas y esperanza en campamento transitorio "Paula María Nieves"

julio 24, 2026

Vuelve el Domingo Infantil a la Cinemateca: cine y actividades para celebrar a niñas y niños

julio 18, 2026

Cinemateca Nacional prepara traslado preventivo del Archivo Fílmico tras afectaciones en edificio de la Biblioteca Nacional

julio 11, 2026

Programa “Pantallas de Esperanza” llegó a la parroquia 23 de Enero

julio 3, 2026

Noche Cinemateca: Una experiencia multisensorial para celebrar la afrovenezolanidad

junio 22, 2026

¡Llega Noche Cinemateca! El último viernes de cada mes

junio 17, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios