Metro de Caracas evalúa sumarse al Plan de Ahorro Energético para resguardar el sistema eléctrico nacional

Ante la doble contingencia que enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), afectado por la severa sequía asociada al fenómeno climático “Súper Niño” y los daños ocasionados por los terremotos del pasado 24 de junio, autoridades del sector eléctrico y del transporte subterráneo instalaron una mesa de trabajo para evaluar la incorporación del Metro de Caracas al Plan de Ahorro Energético .

Texto: Alba CIudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales

El encuentro, encabezado por la viceministra de Energía Eléctrica, Tania Masea, y el presidente del Metro de Caracas, Yoel Amaya, tuvo como objetivo coordinar estrategias que permitan reducir la carga energética en estaciones y áreas administrativas del sistema multimodal, sin comprometer la continuidad, calidad ni seguridad del servicio que presta a diario a más de 450 mil usuarios en la capital .

La decisión responde a un panorama crítico para la generación eléctrica del país. Por un lado, las proyecciones del Climate Prediction Center de la NOAA indican una alta probabilidad de que el fenómeno El Niño alcance categoría “muy fuerte” o “Súper Niño” hacia finales de 2026, lo que provocaría un incremento extremo de temperaturas y una severa reducción de los niveles de los embalses que alimentan la generación hidroeléctrica, principal fuente de energía del país . La propia viceministra Masea ha advertido que “el calor extremo provoca la evaporación de nuestros embalses”, situación que ha llevado al Estado a implementar un esquema estricto de uso eficiente de la energía .

A esta crisis climática se suman las secuelas de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país el 24 de junio, cuyo saldo supera los 6.400 fallecidos y más de 86 mil heridos . Los movimientos telúricos impactaron directamente la infraestructura del sistema eléctrico, afectando subestaciones de transmisión y líneas de distribución clave, como las de Termocarabobo, lo que ha obligado a las autoridades a extremar las medidas para no sobrecargar los nodos del sistema mientras se ejecutan las labores de reparación .

“La reunión interinstitucional permitió coordinar planes de contingencia operativa para reducir la carga energética en las estaciones y áreas administrativas del Metro de Caracas”, señaló el Metro a través de sus redes sociales, enfatizando que estas acciones buscan optimizar el consumo de energía, disminuir la demanda sobre el SEN y prevenir un posible colapso del servicio en medio de las actuales circunstancias .

Ambas autoridades reafirmaron su compromiso de mantener un monitoreo permanente de estas estrategias, asegurando que la integración entre el sector eléctrico y el de transporte garantizará la prestación sostenida de este servicio prioritario para la población caraqueña, en el marco de las medidas preventivas impulsadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez .