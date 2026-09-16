Este jueves presentan poemario “Desde el vagón” de Mariajosé Escobar 🗓

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La Editorial Trinchera invita a la comunidad artística al encuentro Una tarde con café y poesía, cita donde se presentará la segunda edición del poemario «Desde el vagón», escrito por la poetisa Mariajosé Escobar y editado en México por el sello Verso Destierro.

Texto: Últimas Noticias

El evento se celebrará este jueves 17 de septiembre a las 4:00 pm en Magnánimo Café y Cacao, ubicado en el nivel Bolívar del edificio Mohedano de Parque Central.

La obra, galardonada en 2022 con la mención honorífica del Premio Nacional de Poesía Fernando Paz Castillo, cuenta con la presentación del poeta y Premio Nacional Stefania Mosca, José Javier Sánchez, además de lucir en su portada una ilustración cedida por el maestro Juan Calzadilla.

Al referirse al proceso de creación y al trasfondo de este proyecto, Escobar detalló: «Se trata de un libro que es un recorrido espiritual e imaginario por la Ciudad de Caracas a través del Metro, cada poema es una de sus estaciones. Fue un experimento que tuvo varios años de gestación, porque los primeros borradores de cada poema fueron escritos en la estación del Metro que les corresponde. Es un recorrido de nuestra psiquis como caraqueños a los túneles del metro, algunos de los temas que lo recorren son la alienación, la multitud, el anonimato, pero también la cotidianidad con sus luchas y la fe puesta en el Waraira Repano».

Tras ser difundida internacionalmente en la Feria del Libro de Bogotá y mediante una gira por México, la pieza literaria podrá adquirirse en el país a través de Editorial Trinchera, La Gran Pulpería del Libro, Kalathos y contacto directo con la autora.

“Desde el vagón” de Mariajosé Escobar: un poemario que recorre el Metro de Caracas, estación por estación

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