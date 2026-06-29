Fallece Carlos Silva, presidente del Metro de Caracas, tras los terremotos en Venezuela

El ingeniero Carlos Silva, quien había sido designado presidente del Metro de Caracas a finales de marzo de 2026, falleció a consecuencia de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales/ Fotos: Redes Sociales

La noticia fue confirmada por la Cámara Nacional de Empresas de Telecomunicaciones (Canaemte), aunque se esperaba que en las próximas horas la propia institución del Metro de Caracas oficializara el deceso .

Según la información disponible, el ingeniero Silva residía en el edificio La Jolla, ubicado en Caraballeda, estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por el sismo . El doble terremoto, que alcanzó magnitudes de 7,2 y 7,5, ha dejado hasta el momento un saldo de 1.719 Fallecidos y 22.619 afectados en la región norte del país .

Carlos Silva había asumido la presidencia del Metro de Caracas apenas tres meses antes de este trágico suceso . Su fallecimiento ocurre en medio de un contexto complejo para el sistema de transporte subterráneo de la capital, que, tras el terremoto, suspendió sus servicios para realizar evaluaciones de infraestructura.

Este lamentable evento enluta a la comunidad del transporte público y a las familias afectadas por la tragedia sísmica que vive Venezuela.