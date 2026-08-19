Delcy Rodríguez reactiva comercios estratégicos en La Guaira con financiamiento y plan maestro de desarrollo

Como parte del proceso de recuperación integral de la entidad litoralense, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, encabezó el lanzamiento del Plan Integral de Reactivación Económica para el estado La Guaira, severamente afectado por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Nacional/ Fotos: Rede Sociales

La jornada, realizada en el Paseo La Marina, parroquia Catia La Mar, contó con la presencia del ministro de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas; el gobernador José Alejandro Terán; y el presidente del Banco Digital de los Trabajadores, Sergio Lotartaro. Durante el acto, la mandataria entregó los primeros financiamientos a 1.766 comercios, emprendedores y prestadores de servicios turísticos, con el objetivo de restituir de manera inmediata sus actividades productivas y devolver el sustento a las familias afectadas .

“Lo primero que le dije al gobernador, al ministro y al presidente del Banco Digital de los Trabajadores fue: Quiero saber cuántos comerciantes se afectaron, cuántos emprendedores se afectaron, qué industrias fueron impactadas por el doble terremoto para que podamos dar asistencia”, afirmó Rodríguez .

El plan de reactivación económica articula cinco frentes de acción: respaldo al sector comercial, inclusión y bancarización, reorganización del Mercado César Nieves, asistencia a prestadores de servicios playeros y un programa de empleo temporal para familias en campamentos transitorios .

“La Guaira Renace”: un plan maestro con visión de futuro

La presidenta encargada subrayó la importancia de convertir a La Guaira en un eje estratégico de desarrollo, para lo cual ha ordenado la elaboración de un plan maestro integral que supere el impacto material y emocional de la catástrofe.

“He dicho que esto debe convertirse en un eje de desarrollo logístico y turístico. Está el principal aeropuerto del país, puerto y desarrollo turístico por sus hermosas playas. Ese plan maestro es La Guaira que renace, es la esperanza de un pueblo que ama su estado”, expresó.

La recuperación del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, actualmente inoperativo por los daños sufridos, es uno de los puntos clave de esta estrategia, ya que representa la principal puerta de entrada al país.

Avances en servicios públicos y reconocimiento al pueblo guaireño

En materia de infraestructura eléctrica, Rodríguez informó que el terremoto afectó líneas de transmisión y una planta termoeléctrica que aportaba 600 MW al Sistema Eléctrico Nacional, y destacó que ya se ha logrado recuperar el 50% de su capacidad. La reapertura comercial en la entidad avanza en un 70%, priorizando la venta de alimentos en diversos rubros .

La mandataria también reconoció la resiliencia y el espíritu del pueblo guaireño, que a pesar de las pérdidas humanas y materiales, se ha mantenido firme. “Muchos venezolanos y venezolanas perdieron familiares, pero no se apartaron de los escombros. Muchos perdieron sus viviendas y están con su sonrisa”, manifestó, citando además los testimonios de brigadistas internacionales que han quedado impactados por la entereza de la población local.

“Somos hijos e hijas de Bolívar, el hombre de las dificultades, y siento que esa sangre corre por nuestras venas. Cuando hemos tenido que levantarnos por sobre las dificultades, estamos de pie y nunca nos rendimos”, concluyó la presidenta encargada.