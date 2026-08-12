Corpoelec y la empresa argentina IMPSA firmaron ampliación de contrato para robustecer el Sistema Eléctrico Nacional

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezó la firma del addendum al contrato entre la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la Industria Metalúrgica Sud Americana (IMPSA), con el objetivo de afianzar los mecanismos de cooperación y robustecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Texto: AVN / Fotos Prensa Presidencial

Durante la actividad desarrollada en el salón Sol del Perú del palacio de Miraflores, Caracas, la jefa de Estado destacó la articulación de la empresa IMPSA de Argentina, a su presidente, Jorge Salcedo, y el equipo que ha venido trabajando junto al Gobierno venezolano para culminar el desarrollo hidroeléctrico en el estado Bolívar.

“Un proyecto de gran envergadura para Venezuela: terminar la Central Hidroeléctrica de Tocoma que en conjunto a Guri, Caruachi y Macagua conforman nuestro sistema hidroeléctrico del bajo Caroní en el estado Bolívar (…) Esta firma significa nuestra visión a mediano y largo plazo, que es la incorporación de más megavatios y más estabilidad al SEN, y el aporte en el equilibrio del desarrollo nacional”, enfatizó Rodríguez.

Delcy Rodríguez firma ampliación de acuerdo entre Corpoelec y empresa argentina IMPSA,12 agosto 2026

La firma del addendum fue rubricada por el presidente de IMPSA, Jorge Salcedo y el presidente de Corpoelec, Juan Fernández, en aras de continuar fortaleciendo el servicio eléctrico en el país.

“Agradecemos el apoyo de este proyecto, hace aproximadamente unos 60 días firmamos un acta de acuerdo que nos llevaba finalmente a firmar esta adenda definitiva para comenzar el proyecto de Tocoma, que es uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes que se van a ejecutar en la historia de Latinoamérica (…) Con Corpoelec tenemos la disposición de trabajar en conjunto para acelerar rápidamente la generación de megavatios para el país”, afirmó Salcedo.

Asimismo, destaco que el proyecto lo van a ejecutar con “la mayor eficiencia y calidad” con los más altos estándares de generación y tecnología en el área hidroeléctrica.

Por su parte el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, agradeció la cooperación con IMPSA para culminar el proyecto hidroeléctrico al sur del país.

“Vamos a hacer el reinicio de estos trabajos en Tocoma y en Macagua, los cuales representan para el sistema del bajo Caroní más confiabilidad, más megavatios que van a fortalecer el desarrollo industrial de la región de Guayana y estabilidad en todo el sistema de embalses de este gran complejo”, destacó Alcalá.

Señaló que los trabajos comprenden obras civiles, y también en las turbinas y máquinas de generación, lo que creará una importante cantidad de empleos de manera inmediata.