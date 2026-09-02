Venezuela firma acuerdos energéticos con Chevron, Eni y General Electric

En una jornada calificada como “histórica” por las autoridades, Venezuela suscribió este miércoles un paquete de acuerdos de cooperación energética con empresas internacionales, en presencia de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Los convenios, que abarcan los sectores petrolero, gasífero y eléctrico, buscan impulsar la producción y la recuperación de la infraestructura del país.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos)

Uno de los pilares del acuerdo es la expansión de las operaciones de la estadounidense Chevron en Venezuela. La compañía, presente en el país por más de un siglo, anunció un plan de inversiones superior a los 7.000 millones de dólares en los próximos cinco años. El objetivo es más que duplicar su producción, pasando de los niveles actuales a aproximadamente 600.000 barriles diarios para 2031, según declaró su director ejecutivo, Mike Wirth.

Delcy Rodríguez y Chris Wright (Secretario Energía EE.UU.) firman acuerdos con empresas petroleras

El acuerdo con Chevron incluye el reconocimiento de los contratos de conversión de las empresas mixtas Petroboscán, Petropiar y Petroindependencia para adecuarlas al nuevo marco legal de hidrocarburos, así como un esquema de pago por el acceso a las reservas. Al respecto, Wirth destacó que ha habido “cambios importantes” en las garantías y la estructura económica de los contratos, lo que otorga un “nivel de confianza distinto” para las inversiones a largo plazo.

De manera paralela, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) firmó con la italiana Eni un contrato de participación productiva para el Bloque Junín 5, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco, así como un “acuerdo de transición” para el área.

El director ejecutivo de Eni, Claudio Descalzi, calificó el acuerdo como “un hito para iniciar una nueva fase histórica” y manifestó su intención de comenzar la perforación de pozos de inmediato, con la meta de alcanzar un millón de barriles diarios. Asimismo, PDVSA rubricó un contrato similar con la empresa Primavera para la explotación del bloque oriental Budare-Elotes.

Recuperación del sistema eléctrico, un pilar fundamental

Otro componente central de los acuerdos es la recuperación del sistema eléctrico nacional. El gobierno venezolano firmó una alianza estratégica con General Electric (GE Vernova) para rehabilitar la infraestructura eléctrica asociada a la industria petrolera y, en un acuerdo separado con la estatal Corpoelec, para fortalecer el sistema eléctrico nacional, duramente afectado en los últimos años. La presidenta Rodríguez destacó este punto como el acuerdo “más extraordinario”, subrayando que “sin electricidad no hay vida”.

Una nueva etapa en las relaciones energéticas bilaterales

La firma de estos acuerdos se produce en el contexto de un renovado acercamiento entre Venezuela y Estados Unidos en materia energética, tras el histórico convenio bilateral anunciado recientemente. El secretario Chris Wright, de visita en Caracas, afirmó que la misión del presidente Donald Trump es “traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela” y destacó que la energía es el “catalizador” para la transformación del país. El funcionario también señaló en redes sociales que “la diplomacia energética del presidente Trump está dando resultados”.

Por su parte, la presidenta Rodríguez enfatizó que el país entra en una “nueva etapa de exploración de nuevos campos y nuevas oportunidades” que beneficiarán al pueblo venezolano a través de empleos, mejores salarios y servicios públicos. Los acuerdos buscan posicionar a Venezuela como un aliado clave para la seguridad energética regional y de Estados Unidos.