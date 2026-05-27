Presentarán proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para descentralizar y abrir el sector eléctrico al capital privado

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Reinaldo Sifuentes, del partido opositor Avanzada Progresista, informó este martes 26 de mayo que trabajan en un proyecto de Ley Orgánica de Emergencia y Descentralización del Sistema Eléctrico que busca modernizar el sector, incorporar energías alternativas como la solar o la eólica, y permitir que el sector privado participe en la generación y comercialización de electricidad.



En entrevista concedida a Unión Radio, el parlamentario explicó que la propuesta será presentada este miércoles ante la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento, donde será discutira. Señaló que el proyecto contempla la participación del sector privado nacional e internacional en las áreas de generación y comercialización.

“Estamos convencidos de que es necesaria la inversión privada, no solamente nacional sino internacional, para la recuperación pronta del sistema eléctrico”, afirmó el diputado.

Asimismo, Sifuentes aseguró que de los 30.000 megavatios de capacidad instalada “funciona menos de la mitad” y recordó que expertos de empresas como General Electric y Siemens estimaron inversiones de entre 30.000 y 40.000 millones de dólares para recuperar el sistema.

Agregó que este proyecto “va destinado a atender la emergencia eléctrica, que no es un secreto para nadie, que vive el país a escasos 45 minutos de Caracas”.

Destacó que “todo el país, a excepción de la Gran Caracas y La Guaira, sufre del racionamiento eléctrico”. Afirmó que el Estado “no tiene cómo recuperar en lo inmediato el sistema eléctrico nacional”.

En su opinión, parece inviable que el Estado pueda asumir la recuperación del sistema eléctrico “y es por eso, nosotros desde Avanzada Progresista, estamos presentando este Proyecto de Ley que abre la operación eléctrica a los privados nacionales e internacionales”.

“Estamos convencidos de que es necesaria la inversión privada, no solamente nacional sino internacional, para la recuperación pronta del sistema eléctrico”, remató.