Gobierno nacional acuerda plan para recuperar 5.000 megavatios con General Electric Vernova

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“Estos trabajos nos va a permitir recuperar, en los primeros 24 meses, 1.000 megavatios y, en total, en los 4 años más de 5.000 megavatios”, dijo la Presidenta encargada.


Texto: Diario Vea / Fotos: Prensa Presidencial

Durante la firma de un Memorando de Entendimiento con la empresa General Electric Vernova, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el plan de acción con la multinacional contempla metas ambiciosas divididas por fases.

Delcy Rodríguez firma acuerdo con General Electric para recuperar sistema eléctrico, 15 junio 2026
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«Estos trabajos nos permitirán recuperar, en los primeros 24 meses, 1.000 megavatios y, en total, en los 4 años más de 5.000 megavatios, necesarios para la vida nacional, tanto para cada hogar venezolano, para la plataforma industrial de nuestro país, pero principalmente para la vida de la nación», aseguró este lunes 15 de junio la Jefa de Estado encargada.

En consecuencia instruyó a los equipos técnicos acelerar el proceso correspondiente para transformar este memorando en acciones definitivas a la brevedad posible.

Manifestó que este esfuerzo conjunto busca implementar tecnologías de vanguardia que permitan estabilizar y optimizar la generación eléctrica, priorizando el fortalecimiento de la infraestructura energética como un eje transversal para el desarrollo económico y el bienestar social de la Nación.

«Yo les agradezco que estas sean buenas noticias para Venezuela», sentenció la Jefa de Estado encargada sobre estas nuevas alianzas consolidadas.

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