Metros de Caracas, Valencia, Maracaibo y Ferrocarril de los Valles del Tuy retomarán operaciones este domingo

El Metro de Caracas, Valencia, Maracaibo y el Ferrocarril de Los Valles del Tuy, reinician operaciones este domingo 28 de junio; el Metro de Los Teques aún no lo hará. La información la dio a conocer la ministra del Poder Popular para Transporte, Jacqueline Faria.

Texto: Diario VEA

“Se nos ha dado la autorización, luego de presentar un análisis exhaustivo de todo el diagnóstico situacional del Metro de Caracas, Valencia y Maracaibo, que podemos dar inicio, reanudar las operaciones”, anunció la tarde de este sábado 27 del mes en curso, en un video que compartió en sus redes digitales, donde remarcó que se encargan de garantizar la seguridad, por lo que efectuaron una evaluación “riel por riel, todos los túneles, todo el sistema automatizado del CCO (Centro de Control de Operaciones), toda la operación de los metros, para garantizar que podemos reanudar”.

Agregó: “a partir de mañana domingo reinician las actividades en metros de Caracas, Valencia y Maracaibo”.

Destacó que el Metro de Los Teques no reanudará operaciones porque “hemos ido subsanando fallas, pero faltan algunas por corregir, así que el Metro Los Teques permanece aún fuera de servicio”.

Se refirió al Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), ferrocarril que mueve al pueblo desde Los Valles del Tuy hacia Caracas, e indicó que fue evaluado en su totalidad «y está en perfecto funcionamiento, luego de los ajustes necesarios, y arranca también mañana domingo».