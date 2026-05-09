Presidenta encargada Delcy Rodríguez evalúa planes de optimización del Sistema Eléctrico Nacional

Este viernes, la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó una videoconferencia con los gobernadores del país para evaluar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Durante la jornada, se examinaron los avances en el mantenimiento preventivo y la capacidad de respuesta de las cuadrillas de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en cada estado.



Texto: Mippci y Últimas Noticias

En este contexto, la actividad se centró en tres pilares estratégicos: el mantenimiento integral de la infraestructura, la protección del SEN y la optimización de la atención ciudadana. Estas acciones buscan consolidar los avances logrados tras la ejecución del Plan Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica Consciente, activado anteriormente por un periodo de 45 días para mitigar riesgos durante los picos de temperatura.

Entretanto, Rodríguez, junto al equipo de Gobierno, mantiene un monitoreo constante sobre las plantas generadoras para garantizar la estabilidad del flujo eléctrico en cada región. La coordinación estrecha con las autoridades de los distintos estados facilita la detección temprana de averías y acelera los tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad que afecte el suministro en las comunidades.

Instan al sector privado a sumar autogeneración ante pico histórico de demanda eléctrica

Previamente, en declaraciones durante su visita al XII Congreso Nacional de Avicultura, Rodríguez realizó un llamado urgente al sector empresarial venezolano para activar y poner a disposición sus sistemas de autogeneración eléctrica. La medida busca estabilizar el SEN frente al crecimiento de la actividad económica y las condiciones climáticas extremas.

Rodríguez reiteró que el país registró recientemente el pico de demanda energética más alto de los últimos nueve años, una situación que atribuyó a dos factores fundamentales: la recuperación sostenida de la industria nacional y el impacto de la emergencia climática global.

La mandataria anunció que el Ejecutivo presentará formalmente el Plan de Recuperación del Sistema Eléctrico ante las distintas cámaras empresariales que integran el Consejo Nacional de Economía. Este espacio servirá para que el sector privado presente sus aportes y propuestas técnicas, con el fin de consolidar una recuperación plena de la infraestructura energética.

«Le estoy pidiendo al sector privado que ponga a disposición la autogeneración. Ha llegado la hora de que demos una recuperación plena para atender este impulso en el crecimiento económico», enfatizó Rodríguez Gómez, subrayando que la estabilidad eléctrica es vital para que los motores agroalimentario y exportador no detengan su marcha.

Emergencia climática y corresponsabilidad

La presidenta encargada explicó que Venezuela atraviesa un período de temperaturas históricas que han excedido los registros previos, lo cual ha disparado el consumo tanto en hogares como en el sector industrial. Ante este escenario, vinculó la presión sobre el sistema eléctrico directamente con la crisis climática que afecta a la región.

Finalmente, el Gobierno Nacional hizo un llamado a la corresponsabilidad, instando a la población en general y a las empresas a mantener un uso racional y eficiente de la energía. Rodríguez aseguró que la transición hacia un modelo energético sostenible y robusto es necesaria para garantizar que el crecimiento económico actual sea viable en el largo plazo.