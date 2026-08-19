Funvisis advierte que réplicas continuarán en los próximos meses por reajuste de placa tectónica

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha informado que el proceso de réplicas derivado de los potentes terremotos del pasado 24 de junio se extenderá durante los próximos meses. Luz María Rodríguez, directora del Departamento de Geología de Terremotos de Funvisis, explicó en entrevista con VTV que estos movimientos son parte del reajuste natural de la placa tectónica en la zona afectada y que, aunque su frecuencia y magnitud han ido decreciendo, es posible que se produzcan picos ocasionales .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Nacional / Fotos: Multimedios VTV – Redes Sociales

“Lo importante es mantenernos alerta y recordar que somos un país sísmico”, afirmó Rodríguez, quien añadió que muchos de estos eventos solo son detectados por equipos, aunque algunos, como el registrado en la madrugada del martes, son perceptibles para la población. Feliciano De Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos (SVG), coincidió en que el sismo de magnitud 4,0 sentido en Caracas y La Guaira corresponde a este proceso de réplicas. “Esto forma parte de la actividad normal, del ajuste que tiene que tener ese segmento de falla que se rompió”, señaló De Santis, recomendando a la ciudadanía mantener la calma .

El reciente sismo, con epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira y una profundidad de 10 kilómetros, fue percibido con claridad debido a su poca profundidad. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó a través de su canal de Telegram que el Sistema de Protección Civil fue activado para monitorear la situación y que, hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni víctimas .

Estos eventos se enmarcan en la tragedia vivida el 24 de junio, cuando dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron el país, dejando un saldo de 6.438 fallecidos, según el último balance oficial presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El reporte también detalla que 86.358 personas han recibido atención hospitalaria y que más de 59.000 viviendas han sido evaluadas. De estas, 10.696 fueron calificadas como de “alto riesgo” y 13.733 presentan restricciones de uso .

Por otra parte, equipos de Funvisis continúan realizando trabajos de campo en la región de Barlovento, estado Miranda, para recolectar evidencias geológicas co-sísmicas. Las inspecciones en Bahía de Buche, Playa de Carenero y San José de Barlovento han permitido documentar fenómenos como la licuefacción de suelos y evaluar daños estructurales en edificaciones, información que resulta clave para comprender el comportamiento del terreno y planificar la reconstrucción