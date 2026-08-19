Casi dos meses después de los sismos, Venezuela reporta más de 6.400 fallecidos

A casi ocho semanas del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que devastó el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, las autoridades han actualizado el balance de víctimas y daños. El nuevo informe, presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, eleva la cifra de fallecidos a 6.438 personas, lo que representa 137 muertes más que en el reporte anterior, tras la recuperación de cuerpos entre los escombros.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales

La mayoría de las víctimas mortales se concentra en el estado costero de La Guaira, la zona más afectada por los sismos, donde al menos 190 edificios se desplomaron. Aún no se ha publicado una cifra oficial de desaparecidos, aunque el gobernador de la región ha señalado que superan el millar. En total, se ha logrado el rescate de **6.462 personas** con vida.

Atención sanitaria y evaluación de viviendas

El sistema de salud pública ha atendido a 86.358 personas en centros hospitalarios desde el día de la tragedia. Esta cifra incluye atenciones de emergencia, cirugías y tratamientos ambulatorios.

En cuanto a la infraestructura, las autoridades han evaluado 59.109 viviendas para determinar su habitabilidad. Los resultados son los siguientes:

34.680 viviendas habitables (sin daños estructurales graves)

13.733 viviendas con restricciones (con daños moderados que limitan su uso)

10.696 viviendas en alto riesgo (con acceso prohibido por peligro de colapso)

Pese a que la cifra de hogares afectados supera las 24.000, el gobierno ha entregado oficialmente 335 viviendas a las familias damnificadas.

Limpieza de escombros y desafíos

La tarea de remoción de escombros avanza lentamente. Se han recolectado 528.222,30 toneladas de desechos en Caracas y La Guaira, lo que equivale a un*25,15% del total estimado para la limpieza de las zonas afectadas.

El proceso de reconstrucción se ve dificultado por la constante actividad sísmica. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha reportado más de 1.400 réplicas desde el terremoto principal, incluyendo dos movimientos de magnitud 2,8 y 2,6 en la madrugada del mismo día del informe, en La Guaira y Falcón. A esto se suman las torrenciales lluvias que han destruido carpas en campamentos de damnificados.