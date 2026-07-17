Venezuela accede a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el FMI

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Foto: Redes sociales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que Venezuela accedió inicialmente a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que serán destinados a la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

Texto: Últimas Noticias

«Tras el devastador doblete sísmico que afectó a nuestro país, Venezuela accedió inicialmente a US$346 millones de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que serán destinados al proceso de recuperación y reconstrucción después de la tragedia», informó a través de su canal en Telegram.

Además, destacó que esto permitirá brindar apoyo a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos.

La mandataria encargada expresó su agradecimiento a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, «por su respaldo y compromiso, así como a todas las instituciones que hicieron posible este importante paso».

Rodríguez ratificó el compromiso del Ejecutivo nacional de continuar trabajando «sin descanso» para proteger al pueblo venezolano y avanzar en la recuperación del país.

De acuerdo con el reciente parte oficial publicado por el Gobierno nacional, 128.324 familias han sido atendidas tras el doblete sísmico; un total de 17.907 personas quedaron sin vivienda, mientras que 21.235 se encuentran ubicadas en 107 campamentos transitorios.

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