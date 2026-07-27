Delcy Rodríguez visita 23 de Enero y despliega brigadas populares para acelerar reconstrucción

 • 0 Comentarios

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza la activación de las Brigadas Comunales, en el marco del Plan «Venezuela Renace». Tras un mes de la tragedia que golpeó a miles de familias venezolanas, el Gobierno Nacional realiza esta jornada para llevar atención integral y reparaciones a los hogares afectados.

Texto y fotos: Prensa Presidencial

Rodríguez informó que “más de 30 mil viviendas han sido inspeccionadas y clasificadas en semáforo verde, amarillo y rojo”, para destacar el avance del diagnóstico territorial que permite priorizar acciones y recursos donde más se necesitan. Indicó que hay más de 12 mil viviendas clasificadas en semáforo amarillo «que no tienen fallas estructurales y pueden recuperarse».

Aseguró que “de aquí al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas, todos los meses vamos a hacer entrega de vivienda para ir sacando a las personas de los campamentos transitorios y que puedan recuperar y estar en su hogar”.

Delcy Rodríguez en 23 de Enero, despliegue de Brigadas Populares para reconstrucción tras sismos
Ver este vídeo en YouTube.

Las Brigadas Comunales que comenzarán sus labores de forma inmediata trabajarán junto a la Gran Misión Barrio Nuevo-Barrio Tricolor, la Corporación Juntos Todo es Posible y la Misión Venezuela Bella, en un esfuerzo coordinado para garantizar una reconstrucción humana y sostenida.

Para su desempeño, fueron entregadas compactadoras de desechos sólidos para agilizar la recolección y mantener el saneamiento continuo de las zonas, una flota pesada de camiones, vehículos de carga, trimotos y autobuses; además de herramientas básicas para reparaciones.

Entre otras herramientas entregadas se encuentran: sacos para escombros, cascos, lentes de seguridad, chalecos de seguridad, tapabocas, picos, palas, cinceles, mandarrias, piquetas, carretillas, linternas, entre otras.

Las Brigadas Comunales trabajarán junto a equipos técnicos y voluntarios para ejecutar reparaciones, mejoras y acompañamiento comunitario enfocado en la seguridad, acceso a servicios y en el fortalecimiento del tejido social; además de ser el engranaje gubernamental con la participación popular y la gestión territorial, promoviendo soluciones rápidas y sostenibles para las familias afectadas.

Los vecinos, consejos comunales y organizaciones sociales están sumando esfuerzos con las Brigadas Comunales para acelerar las obras y devolver la tranquilidad a todo el pueblo afectado.

En este acto acompañan a la Presidenta el vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular de Obras Públicas, Juan José Ramírez; la presidenta del Plan «Venezuela Renace», Jacqueline Faría; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; y el Jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández.

La convocatoria a la ciudadanía es a sumarse con confianza y esperanza a esta etapa de reconstrucción colectiva para restituir la tranquilidad de todos los hogares afectados.

Más de 21.000 familias inscritas en Registro Único de Vivienda en La Guaira

julio 27, 2026

Gobierno condecora a la brigada de rescate de Cuba tras culminar sus labores

julio 26, 2026

Delcy Rodríguez resalta la vigencia ética y política de Jorge Rodríguez padre

julio 25, 2026

Delcy Rodríguez lideró ascensos militares a 243 años del Natalicio del Libertador

julio 25, 2026

Registro de viviendas en campamentos de Miranda iniciará este sábado

julio 24, 2026

Presidenta encargada entrega viviendas a 240 familias víctimas del doblete sísmico

julio 21, 2026

Venezuela accede a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el FMI

julio 17, 2026

Presidenta encargada convoca concurso nacional para diseñar reconstrucción de La Guaira y El Junquito

julio 15, 2026

AN aprueba en primera discusión Reforma de Ley contra la Estafa Inmobiliaria

julio 15, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios