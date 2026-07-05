Cifra oficial de fallecidos por el doblete sísmico supera los 5 mil

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, difundió el reporte oficial correspondiente a este viernes sobre la situación de emergencia en el país tras los sismos del 24 de junio. El balance confirma un total de 5.069 personas fallecidas producto del doblete sísmico.

Texto: Últimas Noticias

Las autoridades informaron que se han contabilizado 1.331 réplicas del evento principal, una situación que mantiene en alerta constante a los organismos de prevención desplegados.

La cifra de personas rescatadas continúa en 6.462 ciudadanos, al igual que los 16.740 ciudadanos heridos, quienes reciben atención en el sistema de salud.

Asistencia social y despliegue de infraestructura

Hasta la fecha, el Ejecutivo reporta la atención directa a 128.324 familias damnificadas en las zonas afectadas. Para su resguardo, se han habilitado 107 campamentos transitorios donde actualmente pernoctan 21.235 personas, mitigando el impacto para un grupo de 17.907 ciudadanos que perdieron su vivienda de forma total.

En cuanto a la infraestructura civil, el balance técnico detalla daños considerables en 856 edificios, sumado al colapso estructural definitivo de otras 190 edificaciones. En el área de salud y alimentación, el reporte indica que se han distribuido 10.063 toneladas de alimentos y brindado asistencia médica a 36.951 pacientes.

Para sostener estas operaciones humanitarias, se desplegaron 30.989 efectivos de seguridad y salvamento, apoyados por 31.745 voluntarios civiles. Las labores contaron con la presencia de 2.278 rescatistas internacionales. El Gobierno nacional ha garantizado el suministro de 29.565.652 litros de agua potable.