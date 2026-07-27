Más de 21.000 familias inscritas en Registro Único de Vivienda en La Guaira

A un mes del doblete sísmico del 24 de junio que sacudió a Venezuela, poco más de 21.000 familias del estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, se sumaron al Registro Único de Vivienda, mecanismo clave para la reconstrucción.

Texto: Telesur / VTV

Hasta el mediodía de este domingo fueron censados 21.075 hogares, informó el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, al ofrecer un balance del registro único de viviendas afectadas por el desastre natural.

Este número representa un total de 71.120 personas empadronadas voluntariamente en los distintos puntos desplegados en la entidad.

El gobernador Terán dijo que el sistema combina la captura de datos biométricos con la verificación cruzada de la data del catastro municipal, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavi) y la Gran Misión Vivienda Venezuela, lo cual permite determinar el nivel de afectación de cada inmueble y evitar irregularidades.

El mandatario regional aclaró que este proceso no es un censo poblacional ni de vivienda general, sino un registro dirigido exclusivamente a las familias cuyas residencias fueron calificadas con daños estructurales graves o irreparables (código rojo) por la comisión presidencial.

“Muchas personas acuden pensando que es un censo general, pero es un registro estricto para dar respuesta prioritaria a quienes perdieron sus hogares”, precisó.

Dijo que los censados aspiran a tener el apoyo del Estado venezolano para una solución habitacional que va a ser de varios tipos.

“Puede ser mediante el acceso a créditos hipotecarios con subsidios que van hasta el 80 por ciento, como lo ha anunciado la presidenta encargada de la República, como también puede ser como beneficiarios directos de alguna de las viviendas que estamos construyendo en distintos estados, incluyendo aquí en La Guaira”, dijo Terán en entrevista con la plataforma teleSUR.

De acuerdo con el balance oficial más reciente, el doblete sísmico del pasado 24 de junio causó 5.546 fallecidos, 16.740 heridos y 6.462 restacados.

Asimismo, se han atendido a 128.324 familias y se han ubicado 23.811 personas en 107 campamentos transitorios.