Gobierno condecora a la brigada de rescate de Cuba tras culminar sus labores

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este sábado el acto de condecoración y despedida a la brigada de salvamento y rescate de Cuba, que culminó sus labores de apoyo técnico, médico y humanitario en el estado La Guaira tras el doblete sísmico.
Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial
La mandataria encargada reconoció la labor del contingente integrado por especialistas en rescate, médicos quirúrgicos, peritos forenses e ingenieros en estructuras del Contingente Internacional Henry Reeve.
En este acto, el Ejecutivo nacional otorgó reconocimientos al personal desplegado por sus labores en la atención a comunidades afectadas.
Además, la brigada cubana llevó a cabo labores de salvamento, intervenciones quirúrgicas y la inspección de infraestructuras en territorio venezolano.
En la actividad también estuvieron presentes el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia; y el embajador cubano en Venezuela, Jorge Luis Mayo Fernández.