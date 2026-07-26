Gobierno condecora a la brigada de rescate de Cuba tras culminar sus labores

 • 0 Comentarios

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este sábado el acto de condecoración y despedida a la brigada de salvamento y rescate de Cuba, que culminó sus labores de apoyo técnico, médico y humanitario en el estado La Guaira tras el doblete sísmico.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

La mandataria encargada reconoció la labor del contingente integrado por especialistas en rescate, médicos quirúrgicos, peritos forenses e ingenieros en estructuras del Contingente Internacional Henry Reeve.

Venezuela condecora brigada de rescate de Cuba por ayuda tras terremoto, 25 julio 2026
Ver este vídeo en YouTube.

En este acto, el Ejecutivo nacional otorgó reconocimientos al personal desplegado por sus labores en la atención a comunidades afectadas.

Además, la brigada cubana llevó a cabo labores de salvamento, intervenciones quirúrgicas y la inspección de infraestructuras en territorio venezolano.

En la actividad también estuvieron presentes el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia; y el embajador cubano en Venezuela, Jorge Luis Mayo Fernández.

Delcy Rodríguez resalta la vigencia ética y política de Jorge Rodríguez padre

julio 25, 2026

Delcy Rodríguez lideró ascensos militares a 243 años del Natalicio del Libertador

julio 25, 2026

Presidenta encargada entrega viviendas a 240 familias víctimas del doblete sísmico

julio 21, 2026

Venezuela accede a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el FMI

julio 17, 2026

Presidenta encargada convoca concurso nacional para diseñar reconstrucción de La Guaira y El Junquito

julio 15, 2026

Presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció cambios en el Gabinete Ejecutivo

julio 13, 2026

Inician Registro Único de Vivienda en campamentos y crean fondo para que juntas de condominio puedan reparar edificios

julio 10, 2026

Presidenta encargada supervisó despliegue de la FANB en zonas afectadas de Caraballeda

julio 9, 2026

Presidenta encargada entrega caninos a México para su entrenamiento en labores de rescate y condecora a articuladores de ayuda humanitaria de la UE

julio 9, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios