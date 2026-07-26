Gobierno condecora a la brigada de rescate de Cuba tras culminar sus labores

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este sábado el acto de condecoración y despedida a la brigada de salvamento y rescate de Cuba, que culminó sus labores de apoyo técnico, médico y humanitario en el estado La Guaira tras el doblete sísmico.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

La mandataria encargada reconoció la labor del contingente integrado por especialistas en rescate, médicos quirúrgicos, peritos forenses e ingenieros en estructuras del Contingente Internacional Henry Reeve.

Venezuela condecora brigada de rescate de Cuba por ayuda tras terremoto, 25 julio 2026

En este acto, el Ejecutivo nacional otorgó reconocimientos al personal desplegado por sus labores en la atención a comunidades afectadas.

Además, la brigada cubana llevó a cabo labores de salvamento, intervenciones quirúrgicas y la inspección de infraestructuras en territorio venezolano.

En la actividad también estuvieron presentes el ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia; y el embajador cubano en Venezuela, Jorge Luis Mayo Fernández.