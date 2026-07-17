La Ruta de la Esperanza llevó al campamento Pérez Bonalde una jornada de expresión artística

El programa “Ruta de la Esperanza” visitó el campamento transitorio de la Unidad Educativa Juan Antonio Pérez Bonalde, en la parroquia Sucre de Caracas. El objetivo de la actividad fue reconfortar, por medio de una terapia grupal de expresión artística, a niñas y niños afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

Prensa MPPC

La intervención artística estuvo liderada por Henry Vegas, actriz de la Compañía Nacional de Teatro (CNT). En una primera fase, los niños se dispusieron en círculo con el fin de saludarse y reconocerse. Luego, el grupo avanzó hacia la sensibilización profunda y la dinámica de elaboración de retratos.

En esta etapa, cada infante trazó la silueta de su compañero en el papel. Después, agregó de forma progresiva el resto de los detalles del rostro, pintó la composición con colores y diseñó un marco que embelleció y delimitó la obra.