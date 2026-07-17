La Ruta de la Esperanza llevó al campamento Pérez Bonalde una jornada de expresión artística

 • 0 Comentarios

El programa “Ruta de la Esperanza” visitó el campamento transitorio de la Unidad Educativa Juan Antonio Pérez Bonalde, en la parroquia Sucre de Caracas. El objetivo de la actividad fue reconfortar, por medio de una terapia grupal de expresión artística, a niñas y niños afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

Prensa MPPC

La intervención artística estuvo liderada por Henry Vegas, actriz de la Compañía Nacional de Teatro (CNT). En una primera fase, los niños se dispusieron en círculo con el fin de saludarse y reconocerse. Luego, el grupo avanzó hacia la sensibilización profunda y la dinámica de elaboración de retratos.

En esta etapa, cada infante trazó la silueta de su compañero en el papel. Después, agregó de forma progresiva el resto de los detalles del rostro, pintó la composición con colores y diseñó un marco que embelleció y delimitó la obra.

Temas:

Publicado por Luigino Bracci

Venezuela accede a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el FMI

julio 17, 2026

Cifra oficial de fallecidos por el doblete sísmico supera los 5 mil

julio 17, 2026

 “Trazos y Sonrisas” lleva arte y esperanza al Campamento Marapa El Piache en La Guaira

julio 16, 2026

Ruta de la Esperanza compartió con familias en el campamento transitorio Ecuador, en la Unidad Educativa Gran Colombia

julio 15, 2026

Presidenta encargada convoca concurso nacional para diseñar reconstrucción de La Guaira y El Junquito

julio 15, 2026

Balance oficial de este 15 de julio arroja 4.829 fallecidos y 16.740 heridos tras sismo del 24J

julio 15, 2026

AN aprueba en primera discusión Reforma de Ley contra la Estafa Inmobiliaria

julio 15, 2026

AN aprueba por unanimidad acuerdo en solidaridad con las víctimas del devastador doblete sísmico

julio 15, 2026

Balance Oficial: Actualización de la emergencia por los terremotos del 24 de junio

julio 13, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios