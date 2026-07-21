Presidenta encargada entrega viviendas a 240 familias víctimas del doblete sísmico

La Presidenta encargada de Vemezuela, Delcy Rodríguez, entregó este lunes 240 viviendas ubicadas en Fuerte Tiuna, Caracas, a las familias afectadas por el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio. Cabe destacar que los apartamentos están totalmente equipados con enseres, electrodomésticos y muebles, según el recorrido realizado por la mandataria, quien estuvo acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y la ministra para la Vivienda y Hábitat, Paola Posani.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

La familia que recibió el primer apartamento, residía en el sector Macuto (Las Quince Letras). Otra de las familias, residía en La Guaira.

“Más de 240 familias están recibiendo una vivienda totalmente equipada. Al mes de diciembre estaremos entregando unas 4.000 viviendas. La entrega se realizará mensualmente. Vamos a atender estas necesidades que hay de vivienda, bueno, derivadas del doblete sísmico del 24 de junio. Hemos inspeccionado también edificios que faltaban por culminar, no solamente en la capital, en Caracas, sino en otros estados del país. Vamos a ir mucho más allá para que el año que alcancemos una cifra superior a las 10,000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados”, dijo.

Delcy Rodríguez entrega 200 viviendas a afectados por terremotos del 24 de junio

La mandataria recordó que se sumará el mercado secundario, refiriéndose a las compras que se hagan en el mercado secundario. “La ministra de Economía ya está trabajando en eso. Debemos sumar la reforma de la Ley de Arrendamiento y Garantías Inmobiliarias para que un número importante de viviendas salgan al mercado de alquiler. Así que estamos trabajando sin cansancio, atendiendo integralmente los campamentos transitorios. Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda, a pesar de lo terrible que causó esta tragedia natural”, acotó.

Rodríguez destacó que el Estado Mayor junto a la Comisión Presidencial están abocados a la revisión de los suelos para la construcción de nuevas viviendas que darán respuestas a las necesidades derivadas del doblete sísmico del 24 de junio.