A través de la música tradicional llevan esperanza a familias del campamento transitorio en la Escuela de Artes Escénicas César Rengifo

Los ritmos tradicionales que conforman la identidad venezolana resonaron en el campamento transitorio de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, en Caracas, donde la agrupación Ensalada Musical ofreció una presentación para llenar de alegría a la comunidad.



Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)

Con un repertorio que incluyó temas como “Viva Venezuela”, “Sonó, sonó” y versos improvisados, el conjunto musical hizo cantar y bailar a los presentes. Wilfredo Mendoza, músico e integrante del grupo, destacó la importancia de preservar el optimismo frente a la coyuntura actual.

“Nos complace traer alegría a nuestros hermanos y hermanas en estas horas tan difíciles. Vale la pena reforzar nuestra identidad y nuestra solidaridad. Más en estas condiciones. Venezuela es un país grande y de mucha nobleza y, como en muchas otras ocasiones, saldremos adelante”, indicó.

Por su parte, Yuri Díaz, director del Centro Cultural Vinicio Adames —que funciona dentro del recinto—, destacó que en este espacio se desarrollan diariamente actividades artísticas en diversas disciplinas como danza, manualidades y artes plásticas.

La presentación musical fue recibida con entusiasmo por quienes permanecen en el lugar. Mayrú Solórzano resaltó que la atención recibida, la sana convivencia y la programación cultural han transformado su estadía en una experiencia amable. “Siempre logran sacarnos una sonrisa. Debemos tener mente positiva, orar mucho, apoyarnos unos con otros y estar firmes”, indicó.

Asimismo, Zulay Rivero compartió su testimonio sobre la catástrofe y su permanencia en el sitio: “Ese día volvimos a nacer. Doy gracias por la nueva oportunidad de vida que tenemos. Aquí me siento como en familia, siempre hay un abrazo y todo es amor. Un aprendizaje de todo esto es que tenemos que amarnos unos a otros”.

Como parte del programa de la Ruta de la Esperanza, el Estado venezolano continúa brindando atención y acompañamiento integral a las familias afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.