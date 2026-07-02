Presidenta encargada descarta que víctimas del sismo vayan a fosas comunes y ordena riguroso protocolo forense

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó que las víctimas del doblete sísmico del pasado 24 de junio sean ubicadas en fosas comunes y ordenó un riguroso protocolo forense para su identificación.

Texto: AVN

“Yo de entrada dije: nadie va a una fosa común”, aseveró la mandataria, al detallar que se ordenó abrir un expediente exhaustivo para cada cadáver, al ser preguntada durante el tema este jueves en la noche, durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales.

La Mandataria ofreció un balance detallado sobre las operaciones humanitarias y legales que ejecuta el Estado en el estado La Guaira, tras el doble terremoto.

Delcy Rodríguez fue categórica al señalar las directrices impartidas a las autoridades forenses y judiciales para garantizar la dignidad de las víctimas y la tranquilidad de sus familiares.

El protocolo de reconocimiento incluye un orden riguroso de métodos científicos: en primera instancia, la identificación por huella dactilar y registro fotográfico; en los casos donde esto no es posible, los médicos forenses proceden a la evaluación de la dentadura forense. Rodríguez informó que este mecanismo ha permitido que múltiples familias ya hayan retirado a sus seres queridos, optando en unos casos por la cremación y en otros por la sepultura legal.

Rodríguez abordó de manera prioritaria el tratamiento de las víctimas fatales y aclaró la naturaleza de los daños materiales en la infraestructura habitacional de la entidad costera.

La Presidenta Encargada enfatizó que, desde el inicio de la contingencia, se activó una morgue en un sitio especializado en La Guaira, bajo la estricta aplicación de las leyes nacionales y los protocolos internacionales para el manejo de cadáveres en situaciones de desastre natural. En este proceso participan coordinadamente el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) —adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz—, la Fiscalía General de la República y el Registro Civil de Venezuela.