Asciende a 2.595 el número de muertos en Venezuela tras terremoto doble del 24 de junio

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó la noche del jueves, en una rueda de prensa con medios internacionales, que los fuertes terremotos que ocurrieron el 24 de junio en el país han dejado un saldo de 2.595 fallecidos y más de 12.000 heridos, además de 189 edificios destruidos. Rodríguez también destacó que un total de 6.462 personas han sido rescatadas con vida tras el doblete sísmico.

Texto: Xinhua

Según la presidenta encargada, el procesamiento de los decesos durante la catástrofe nacional se está llevado con una actuación especializada de organismos competentes en registros civiles, identificación de cuerpos, médicos forenses y la fiscalía general.

Agregó que su Gobierno no tiene previsto habilitar fosas comunes y que los cuerpos están siendo entregados a sus familiares previo reconocimiento de identidad por parte de las instituciones involucradas.

Explicó que cada uno de los fallecidos cuenta con un expediente tras ser identificado mediante huellas dactilares, odontología forense y fotografías.

Rodríguez dijo que, pese al volumen de la tragedia, los cuerpos de búsqueda y rescate continúan en el estado de La Guaira (litoral central) trabajando por el salvamento de personas con vida y por el rescate de los cuerpos.

Precisó que 19.000 funcionarios de seguridad y defensa civil están desplegados en la “zona de desastre”, donde 189 edificios sufrieron colapso total.

El pasado 24 de junio, dos terremotos fuertes de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron al territorio venezolano generando una catástrofe natural que mantiene en emergencia al país sudamericano.