Niños y niñas apreciaron el arte como herramienta sanadora en el Coliseo de La Urbina

Bajo la premisa de concebir el arte como una herramienta fundamental para la vida y la sanación, la Ruta de la Esperanza desplegó este jueves 2 de julio una jornada llena de magia en el Coliseo de La Urbina, ubicado en el municipio Sucre del estado Miranda. Este espacio funciona actualmente como campamento transitorio para familias afectadas por el doble sismo del pasado 24 de junio.

Texto: Claudia Hernández / Fotos: Elina Tineo y Nathael Ramírez

Durante la actividad, las Brigadas Culturales de Solidaridad ofrecieron una jornada marcada por números de magia y la presentación de mimos para los niños y las niñas del sector. También fueron habilitados espacios de expresión plástica, donde los más pequeños pudieron canalizar sus emociones y demostrar su talento a través de la pintura.

Magdalena Bernal, conocida artísticamente como “La maga mandarina”, expresó su satisfacción por abrazar y acompañar a la infancia en este complejo momento, a través de las manifestaciones artísticas. “No pierdan la esperanza, mantengan la fe”, expresó en un mensaje dirigido a las personas ubicadas en este recinto.

El encuentro contó con el acompañamiento del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, quien realizó un recorrido por las instalaciones para conversar con los habitantes y manifestar el apoyo y la solidaridad del Gobierno Bolivariano con las familias afectadas.

La Ruta de la Esperanza es un programa social e integral impulsado de manera conjunta por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital (GDC), con el propósito de brindar acompañamiento a la población en la actual situación de contingencia. El despliegue cultural continuará su recorrido de forma progresiva por diversas parroquias de la ciudad capital.