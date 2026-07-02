Delcy Rodríguez realizó rueda de prensa con medios internacionales: Afirmó que matriz mediática buscaba generar caos tras terremotos

Durante una rueda de prensa internacional desde La Carlota, la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que, tras el doblete sísmico, se activaron matrices mediáticas que buscaban generar caos e impedir las labores de búsqueda y rescate. Expresó que lo ocurrido el pasado 24 de junio fue “una tragedia natural de una escala que nunca imaginamos, a pesar de que sabíamos que podía presentarse un evento sísmico en nuestro país”.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Explicó que, a finales de 2025, el pueblo venezolano estaba preparándose con medidas y acciones para saber qué hacer ante un evento sísmico, y que un simulacro fue realizado en el estado La Guaira.

Delcy Rodríguez, rueda de prensa con medios internacionales, 2 de julio de 2026

“La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue ‘¡bajen todos a La Guaira!’ para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Hay quienes humanamente, y con razón, bajaron a buscar un familiar, bajaron a buscar a un amigo, bajaron a buscar un trabajador, pero se activaron laboratorios mediáticos”. Aseguró haber ubicado de dónde salieron las principales matrices.

Ante esto, indicó que en horas de la mañana, tras lo sucedido, activaron toda la fuerza del Estado venezolano y del sector privado para atender la emergencia.

Activación inmediata del Estado venezolano

La mandataria encargada destacó que el Estado venezolano se activó de forma inmediata tras el doblete sísmico para atender a los afectados. “Lo primero que hicimos a pocas horas de la ocurrencia fue emitir un decreto con la creación del Estado Mayor para atender esta situación de emergencia ante un desastre natural, tal como está contemplado en las leyes de la República”, recalcó.

Además, detalló que se desplegó inmediatamente el sistema de Protección Civil, el sistema de Emergencia Pública; se nombró una autoridad única e iniciaron las operaciones de búsqueda y rescate.

Reiteró que no esperaron ni un día, sino que la movilización fue inmediata. “Obviamente, en los sitios donde se desplomaron edificios, las primeras personas en llegar son sobrevivientes del mismo colapso: familiares, vecinos”, precisó.

Destacó el establecimiento de un puente aéreo para llevar rescatistas de todo el país, así como a voluntarios especializados, al estado La Guaira, que a las pocas horas fue declarado como zona de desastres. “Con la información inmediata que teníamos, sabíamos que estábamos frente a una gran catástrofe natural y que La Guaira se había convertido en una zona de desastres”, precisó.

Las primeras horas fueron de atención inmediata, con el despliegue de 4.000 funcionarios civiles y militares en las zonas afectadas, y que al día siguiente se incrementó a 14.000 funcionarios. “Hoy hay, en el estado La Guaira, más de 19.000 funcionarios civiles y militares. Al día siguiente se militarizó el estado para restringir el acceso y se permitiera a los especialistas de rescate y búsqueda realizar su trabajo”, acotó.

Unos 147 países se han solidarizado con Venezuela

Rodríguez expresó su agradecimiento a los equipos que se han movilizado para brindar apoyo ante la contingencia que vive el país. Agregó que, en las primeras 24 horas luego de la tragedia, recibió la llamada de 72 jefes de Estado y de Gobierno, quienes le preguntaron qué necesitaba, “y a todos les dije (que) nuestro primer objetivo es salvar vidas. Necesitamos rescatistas, por favor, sin condiciones”.

Agradeció a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de México, Claudia Sheinbaum; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; así como a las autoridades de España, Qatar, El Salvador, Italia, Portugal, entre otros gobiernos que enviaron ayuda al país.

“Fíjense: 147 países se han solidarizado con Venezuela. Lo agradezco, en nombre de nuestro pueblo, del Estado venezolano; agradezco todas las manifestaciones de apoyo y solidaridad”, destacó. De estos, 34 son de América, 43 de Asia, 19 de África, 46 de Europa, tres de Oceanía y 31 organismos internacionales y multilaterales.

También manifestó su gratitud a los artistas internacionales, entre ellos a Bad Bunny, que enviaron ayuda humanitaria; así como las manifestaciones de solidaridad que se dan en el Mundial.

En la rueda de prensa estuvo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello; el ministro para la Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela; entre otros funcionarios.