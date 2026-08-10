“Un Terremoto, Dos Mentiras”: El Nuevo Microdocumental que Desmonta la Desinformación tras la Tragedia Venezolana

La devastación causada por los sismos del 24 de junio no solo remeció la tierra, sino también el ecosistema informativo. Frente a la urgencia de la emergencia, una ola de mentiras y contenidos manipulados se expandió a una velocidad vertiginosa. El nuevo microdocumental “Un Terremoto, Dos Mentiras” se sumerge en la “infodemia” que acompañó a la tragedia, exponiendo cómo la desinformación se convirtió en una crisis paralela y mostrando la verdad de los hechos .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales – IA

La Batalla Contra la “Infodemia” en las Primeras 48 Horas

El pasado 24 de junio, Venezuela vivió uno de los sucesos más impactantes de las últimas décadas. Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 causaron una devastación que dejó más de 6.000 fallecidos y 2,980 heridos, principalmente en el estado La Guaira . Sin embargo, en medio de la búsqueda de supervivientes y las labores de rescate, surgió una segunda tragedia: la manipulación informativa.

El microdocumental, que puede verse como una autopsia de la cobertura mediática, revela cómo, en apenas 48 horas, las mentiras y los bulos alcanzaron a más de 100 millones de persona*, mientras que la verdadera información sobre la respuesta humanitaria apenas logró llegar a un millón . Esta desproporción, conocida como la Ley de Brandolini, evidencia cómo refutar una mentira requiere un esfuerzo monumental en comparación con el ínfimo costo de crearla .

Desmontando la Falsedad: De Tsunamis a Edificios Demolidos

“Un Terremoto, Dos Mentiras” documenta casos concretos de manipulación que circularon masivamente. Equipos de verificación como **EFE Verifica** y **Colombiacheck** constataron que varios vídeos virales no tenían relación con los sismos en Venezuela :

* Falsa explosión en el Metro de Caracas: Un vídeo que mostraba una explosión fue extraído de un incidente real ocurrido en 2021, pero fue descontextualizado y presentado como una consecuencia del terremoto .

* Imágenes de otros países: Se difundieron grabaciones de un tsunami que azotó Japón en 2011 y de la demolición de un edificio tras el terremoto de Turquía en 2023, haciéndolas pasar por daños en Venezuela .

*La palabra “abandono” como arma: El documental también analiza la estrategia comunicacional que utilizó la narrativa del “abandono” para atacar al Gobierno venezolano y sembrar caos entre la población afectada, contrastando esta narrativa con la realidad de los esfuerzos de rescate .

La Verdad Rescatada

Frente a esta marea de desinformación, el microdocumental “Un Terremoto, Dos Mentiras” tiene como objetivo rescatar la verdad. El material audiovisual detalla la actuación inmediata del Estado venezolano para atender la emergencia, mostrando datos, cifras y fuentes que contrastan con las narrativas falsas .

Los hechos hablan por sí solos. La respuesta venezolana, reconocida incluso por organismos internacionales como la ONU, es puesta en valor en el documental para demostrar que, en una tragedia, la verdad también necesita ser rescatada y defendida . La obra invita a la reflexión sobre cómo la confianza pública y la veracidad informativa son esenciales para la gestión de crisis y para la protección de la vida.

“Un Terremoto, Dos Mentiras” ya está disponible en la plataforma de YouTube.