Instalan mesa técnica de la Ruta de la Esperanza para ampliar atención a comunidades afectadas por terremotos

Para ampliar el alcance de la Ruta de la Esperanza, dirigida a promover la actividad cultural, deportiva y recreativa como herramienta de contención y de sanación tras el doble terremoto del 24 de junio, se instaló en Caracas la mesa técnica para expandir este programa en las comunidades afectadas.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Elina Tineo, Misión Cultura)

La jornada sumó la participación de representantes de diversas instituciones claves, entre las que destacan los ministerios del Poder Popular para la Cultura (MPPC), para la Juventud y para el Deporte; la Comisión de Educación, Tecnología, Ciencias, Innovación y Salud de la Asamblea Nacional (AN); el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna); la Gobernación del estado Miranda; la Gran Misión Venezuela Joven; el Gobierno del Distrito Capital (GDC); y Corazón Urbano, por nombrar algunas organizaciones.

Durante el encuentro, en el que participaron la viceministra para la Cultura, Gabriela Simoza; el viceministro de Cultura Audiovisual, Miqueas “Piki” Figueroa; el viceministro para la Organización y Participación de la Juventud, Darío Alejandro Vivas; y representantes de las mencionadas instituciones, se avanzó en la creación de una estrategia común que combina educación, cultura, deporte y creatividad para atender a las personas que se encuentran en campamentos transitorios y se unifique el trabajo de todas las entidades involucradas, para garantizar el alcance más ordenado y sostenido de esta iniciativa.

Con el fin de lograr un despliegue eficiente, cada institución elaborará un mapeo de las actividades que se desarrollarán en los campamentos de manera cotidiana (como talleres, juegos dirigidos o acompañamiento psicosocial), así como de aquellas de índole itinerante y de alto impacto.

Esta iniciativa contará con una sala situacional destinada a la recepción y sistematización de reportes de campo. Asimismo, se prevé el diseño de una plataforma digital para captar, registrar y organizar a artistas, deportistas y recreadores que deseen sumarse como voluntarios, una estrategia orientada a ampliar la cobertura y garantizar la sostenibilidad de las actividades en los campamentos a mediano y largo plazo.

El proceso de captación es fundamental para impulsar otra de las líneas de acción de la ruta: la activación de espacios permanentes en los campamentos transitorios habilitados para atender a los afectados por el doble terremoto, con el objetivo de brindar continuamente alternativas para la gestión del estrés y la sanación emocional.

Iniciada el pasado 26 de junio, la Ruta de la Esperanza se propone acompañar y mitigar el impacto psicológico en niños, niñas, adolescentes y familias tras el impacto de los terremotos registrados el 24 de junio. Para ello, a través de actividades artísticas, deportivas y recreativas fomenta el reencuentro comunitario, así como la transformación del miedo y la incertidumbre en un tejido de solidaridad y sanación.