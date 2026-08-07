Entre cuentos y títeres se promueve la lectura en el campamento Misión Cultura

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Las niñas y niños del campamento transitorio Misión Cultura, en la parroquia Altagracia de Caracas, disfrutaron de un viernes de lectura, títeres y origami que ofreció la Fundación Librerías del Sur, como parte de la Ruta de la Esperanza.

Prensa MPPC (Texto: Oriana Chirinos / Fotos: Abrahan Fermín)

La jornada inició con la lectura del cuento “Simón y Nevado”, de Aymara Díaz Campos. Como parte de la actividad, los pequeños participaron en la dramatización del relato, concentrados en cada palabra de la historia de Bolívar y su fiel mascota.

Luego le siguió el turno a “Chocolate”, de Armando José Sequera, otra historia de un perrito de color cacao, del cual crearon una versión en origami.

Victoria Chacón, de siete años, disfrutó el relato de los cuentos junto a otros niños como Sheyla Fernández, de nueve años, quien compartió su perrito de origami: un pastor alemán color chocolate. La pequeña también expresó que su cuento favorito fue “Simón y Nevado”, porque disfruta de las historias del Libertador y su fiel compañero.

Acompañamiento familiar

Yurmari Ramos, representante de una de las participantes, manifestó el valor de actividades como esta, que promueven la lectura, “sobre todo las historias que, en el transcurso del tiempo, olvidamos”. Asimismo, felicitó la iniciativa por incentivar en los jóvenes el interés por la historia de Venezuela y su identidad.

Al respecto, José Pedro Ferreira, de la Librería del Sur, resaltó la buena recepción y disposición de los participantes para la lectura y manualidades. “Hemos llevado el entretenimiento y la lectura por encima de otros medios distractores y disuasorios”, expresó.

La Fundación Librerías del Sur se ha dedicado a realizar diversas jornadas de promoción de la lectura y juegos colectivos dentro de la Ruta de la Esperanza, para apoyar el desarrollo creativo y educativo de los más pequeños en los campamentos transitorios acondicionados por el Gobierno Nacional, luego de los terremotos de junio pasado.

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