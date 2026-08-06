134 nuevos educadores en Desarrollo Cultural se suman al fomento de la identidad

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Este jueves 6 de agosto se llevó a cabo el acto de grado donde 134 profesionales a nivel nacional recibieron el título de Licenciados y Licenciadas en Educación, Mención Desarrollo Cultural.

Texto y Fotos: Misión Cultura

Esta nueva cohorte es fruto de la alianza estratégica e interinstitucional entre la Fundación Misión Cultura y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), una articulación que reafirma el compromiso de ambas organizaciones con la acreditación de saberes y la profesionalización del quehacer cultural.

El evento tuvo lugar en la sede de la UNESR en Palo Verde, estado Miranda. Del total de egresados de esta promoción, 22 se formaron en ese núcleo: 21 son de Caracas y 1 del estado La Guaira.

Esta importante sinergia entre el sector educativo y cultural no solo consolida el fortalecimiento del poder popular en las comunidades, sino que dota a los territorios de líderes preparados para dinamizar la identidad, la creatividad y la transformación social desde las bases populares.

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